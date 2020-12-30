Sumudica resmi adımı attı hazırlıklar tamam

Gaziantep FK'nin başkanıMehmet Büyükekşi, Rumen teknik adam Sumudica'nın Türk vatandaşı olabilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

30 Aralık 2020 Çarşamba - 12:43
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Büyükekşi, AA muhabirine, Rumen teknik adamın geçtiğimiz günlerde Türk vatandaşlığına geçme noktasında bir talepte bulunduğunu anımsattı.
 
Bunun üzerine gerekli hazırlıkların yapıldığını anlatan Büyükekşi, şunları kaydetti:
 
"Sumudica'nın tamamen kendi arzusuyla talep ettiği bir konu bu. Arkadaşlarımız hazırlıklarını tamamladı ve Türk vatandaşlığına hak kazanmak için gereken tüm evraklar hazırlandı. Arkadaşlarımız evrakları bakanlığa sundu. Bundan sonraki süreç bakanlık yetkilileri tarafından yürütülecek."
 

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Etiketler: sumudica gaziantep
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