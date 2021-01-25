Süper Kupa finali Yaşar Kemal Uğurlu'nun!

Medipol Başakşehir ile Trabzonspor'un karşılaşacağı Süper Kupa finalinde Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

25 Ocak 2021 Pazartesi - 9:30
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TFF Süper Kupa'da çarşamba günü Medipol Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Bu dev maçın hakemi de belli oldu. Maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
 
TFF'den yapılan açıklama şöyle;
 
2019-2020 Sezonu Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor takımları arasında 27 Ocak Çarşamba günü oynanacak TFF Süper Kupa maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
 
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

 
 

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Etiketler: Medipol Başakşehir Trabzonspor süper kupa yaşar kemal uğurlu
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