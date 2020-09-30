Süper Lig 4. hafta hakemleri açıklandı

30 Eylül 2020 Çarşamba - 11:48
Ligin 4'üncü haftasında görev alacak hakemler şöyle:
2 EKİM CUMA
20:00 MKE Ankaragücü - Hes Kablo Kayserispor (Bahattin Şimşek)
20:00 Gaziantep Futbol Kulübü - Trabzonspor (Fırat Aydınus)
3 EKİM CUMARTESİ
13:30 Yeni Malatyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor
(Alper Ulusoy)
16:00 Medipol Başakşehir
- Göztepe (Özgür Yankaya)
19:00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük (Yaşar Kemal Uğurlu)
4 EKİM PAZAR
16:00 Aytemiz Alanyaspor - Atakaş Hatayspor
(Atilla Karaoğlan)
16:00 Beşiktaş
- Gençlerbirliği (Mete Kalkavan)