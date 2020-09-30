Süper Lig 4. hafta hakemleri açıklandı

2020-2021 Sezonu Süper Lig 4. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.

30 Eylül 2020 Çarşamba - 11:48
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Süper Lig'in 4'üncü haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Ligin açılış maçlarında MKE Ankaragücü - Hes Kablo Kayserispor mücadelesini hakem Bahattin Şimşek, Gaziantep FK - Trabzonspor karşılaşmasını ise Fırat Aydınus yönetecek. 
 
Ligin 4'üncü haftasında görev alacak hakemler şöyle: 
 
2 EKİM CUMA 
 
20:00 MKE Ankaragücü - Hes Kablo Kayserispor (Bahattin Şimşek)
 
20:00 Gaziantep Futbol Kulübü - Trabzonspor (Fırat Aydınus)
 
3 EKİM CUMARTESİ 
 
13:30 Yeni Malatyaspor - Fraport-TAV Antalyaspor (Alper Ulusoy)
 
16:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Çaykur Rizespor (Ümit Öztürk) 
 
16:00 Medipol Başakşehir - Göztepe (Özgür Yankaya)
 
19:00 Fenerbahçe  - Fatih Karagümrük (Yaşar Kemal Uğurlu)
 
4 EKİM PAZAR 
 
13:30 Yukatel Denizlispor - İttifak Holding Konyaspor (Hüseyin Göçek)
 
16:00 Aytemiz Alanyaspor - Atakaş Hatayspor (Atilla Karaoğlan)
 
16:00 Beşiktaş  - Gençlerbirliği (Mete Kalkavan)
 
19:00 Kasımpaşa - Galatasaray (Cüneyt Çakır)
 

 

 

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Etiketler: Süper Lig hakem 4. hafta
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