Süper Lig - Atakaş Hatayspor: 1 - Yeni Malatyaspor: 2

Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor.

20 Ocak 2021 Çarşamba - 17:11 | Son Güncelleme : 20 01 2021 - 17:49
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Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor ile Yeni  Malatyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
 
3. dakikada Hatayspor kalecisi Akın Alkan'ın pasında araya giren Umut  Bulut'un altıpas içinde çektiği şutta top dışarı çıktı.
 
22. dakikada sağ kanattan kullanılan taş atışında ceza sahası dışından  sağ çaprazdan Boupendza'nın çektiği şutta top direğin az farkla üzerinden auta  gitti.
 
25. dakikada ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören noktada topla  buluşan Boupendza'nın çektiği şutu defans oyuncuları uzaklaştırdı.
 
37. dakikada konuk ekip Yeni Malatyaspor gole yaklaştı. Sol kanattan  içeriye yapılan ortada topa arka direkte Ndyishimiye kafayı vurdu, ancak çizgi  üzerinde topa müdahale eden Mesut Çaytemel mutlak golü engelledi.
 
43. dakikada sol kanattan ceza sahası dışından Mesut Çaytemel'in  çektiği sert vuruşu kaleci Ertaç Özbir uzanarak meşin yuvarlağı dışarı çıkardı.
 
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
 
53. dakikada Zeki Yavru'nun golü Yeni Malatyaspor'u öne geçirdi. 0-1
 
77. dakikada Adem Büyük penaltı golü ile farkı ikiye çıkardı. 0-2
 
87. dakikada Hatay'ın golcüsü Boupendza sahneye çıktı ve farkı bire indiren golü attı. 1-2
 
Stat: Antakya Atatürk 
 
Hakemler: Ramazan Keleş, Aleks Taşçıoğlu, Hakan Yemişken
 
Atakaş Hatayspor: Akın Alkan, Popov, Sackey, Santos, Mesut Çaytemel,  Aabid, Riberio, Traore, Boupendza, Akintola, Diouf
 
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Wallace, Hadebe, Karim Hafez,  Zeki Yavru, Acquah, Ndyishimiye, Adem Büyük, Kubilay Kanatsızkuş, Umut Bulut
 
Sarı kartlar: Dk.39, Acquah, Dk.45 2 Hadebe (Yeni Malatyaspor)
 
 

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Etiketler: Süper Lig Atakaş Hatayspor Yeni Malatyaspor
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