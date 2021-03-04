Süper Lig - Aytemiz Alanyaspor 1 - Göztepe 1

Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Göztepe'yi konuk ediyor.

04 Mart 2021 Perşembe - 17:13 | Son Güncelleme : 04 03 2021 - 17:18
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Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Aytemiz  Alanyaspor- Göztepe maçının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
 
6. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Soner Aydoğdu,  atağın yönünü attığı uzun pas ile sağa çevirdi. Topu kontrol eden Murat Paluli,  ceza sahası sağ çaprazdan girer girmez çektiği şutta meşin yuvarlak yan ağlarda  kaldı.
 
17. dakikada orta alanda Alanyaspor'dan Bareiro kafayla  topu Kadzioru  ile buluşturdu. Ceza sahası sağ çaprazına giren Kadzior'un şutunu kaleci kontrol  etti.
 
21. dakikada Juanfran'ın pasıyla topla buluşan Bareiro, kalecinin de  öne çıkmasını fırsat bilerek topu aşırtma bir vuruşla filelerle buluşturdu. Ancak  gol, VAR kontrolü sonrası iptal oldu.
 
43. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan içeriye giren Halil  Akbunar topu ön direğe ortaladı. Alanyasporlu futbolcu Fatih Aksoy'un ters  vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
 
Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.
 
54. dakikada Alanyaspor Tzavellas'ın attığı golle eşitliği yakaladı. 1-1
 
 
Stat: Bahçeşehir Okulları 
 
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Erdem Bayık, Yusuf Bozdoğan
 
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Fatih Aksoy,  Moubandja, Ceyhun Gülselam, Berkan İsmail Kutlu, Siopis, Kadzior, Davidson,  Bareiro
 
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Atınç  Nukan, Burekovic, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Nwobodo, Cherif Ndiaye, Diabate,  Ideye
 
Gol: Dk. 43 Fatih Aksoy (Kendi kalesine) (Göztepe)
 
Sarı kart: Dk. 27 Ideye (Göztepe)
 
 

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Etiketler: Aytemiz Alanyaspor Göztepe Süper Lig
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