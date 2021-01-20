Süper Lig - Çaykur Rizespor: 3 - Gaziantep FK: 0

Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor.

20 Ocak 2021 Çarşamba - 17:08 | Son Güncelleme : 20 01 2021 - 17:51
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Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile Gaziantep  FK maçının ilk yarısını yeşil-mavili ekip 1-0  önde tamamladı.
 
12. dakikada Maxim'in soldan ceza yayı üzerine yerden pasında Kenan  Özer'in düzeltip vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.
 
21. dakikada kazanılan köşe vuruşunda, Fernando'nun soldan ceza sahası  içerisine ortasında Melnjak topu boş pozisyonda Abdullah Durak'a indirdi. Bu  futbolcunun ceza yayı üzerinden sert şutunda, meşin yuvarlak üsten dışarı çıktı.
 
32. dakikada kar yağışının şiddetini artırması nedeniyle maçın hakemi  Halis Özkahya, karşılaşmanın kırmızı topla devam etmesine karar verdi.
 
42. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sol taraftan Fernando'nun ceza  sahası içerisine ortasında Doğan Erdoğan göğsü ile topu boş pozisyondaki  Skoda'nın önüne indirdi. Bu futbolcunun yerden seken topa bekletmeden vuruşunda  meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0
 
Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona  erdi.
 
55. dakikada Skoda penaltı golü ile farkı ikiye çıkardı. 2-0
 
89. dakikada Samu Rizespor'un üçüncü golünü attı. 3-0
 
Stat: Çaykur Didi 
 
Hakemler: Halis Özkahya, Mustafa Emre Eyisoy, Mustafa Sönmez
 
Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Onur Bulut, Talbi, Selim Ay, Melnjak,  Abdullah Durak, Donsah, Doğan Erdoğan, Fernando, Samudio, Skoda
 
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Olkowski, Tosca, Oğuz Ceylan,  Güray Vural, Maxim, Mirallas (Dk.29 Furkan Soyalp), Kozulj, Kenan Özer, Muhammet  Demir
 
Gol: Dk.42 Skoda (Çaykur Rizespor)
 
Sarı kart: Dk.29 Abdullah Durak (Çaykur Rizespor)
 
 

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Etiketler: Çaykur Rizespor Gaziantep FK süper lig
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