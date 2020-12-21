Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri belli oldu

TFF, Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemleri açıkladı.

21 Aralık 2020 Pazartesi - 12:01
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TFF, Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemleri açıkladı. Buna göre Fenerbahçe - Başakşehir maçını Bahattin Şimşek yönetecek.
 
İşte Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri:
 
22 Aralık Salı:
 
16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor: Abdülkadir Bitigen
 
 
23 Aralık Çarşamba:
 
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yukatel Denizlispor (Erzurum Kazım Karabekir)
 
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Yeni Malatyaspor : Alper Ulusoy
 
19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)
 
19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Bahattin Şimşek
 
24 Aralık Perşembe:
 
16.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül)
 
16.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
 
19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş : Halis Özkahya
 
19.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor (Çaykur Didi)
 
Not: Fatih Karagümrük haftayı bay geçecek.
 
 
 

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Etiketler: tff haftanın hakemleri
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