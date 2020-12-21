Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri belli oldu

21 Aralık 2020 Pazartesi - 12:01
TFF, Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemleri açıkladı. Buna göre Fenerbahçe - Başakşehir
maçını Bahattin Şimşek yönetecek.
İşte Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri:
22 Aralık Salı:
23 Aralık Çarşamba:
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Yeni Malatyaspor : Alper Ulusoy
19.00 Kasımpaşa
-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Bahattin Şimşek
24 Aralık Perşembe:
16.00 Demir Grup Sivasspor
-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül)
19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş : Halis Özkahya
Not: Fatih Karagümrük haftayı bay geçecek.