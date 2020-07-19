Süper Lig'de 2019-2020 şampiyonu Başakşehir!

Süper Lig'de Trabzonspor'un kendi sahasında Konyaspor'a 4-3 mağlup olmasının ardından Kayserispor karşılaşması bitmeden Medipol Başakşehir Süper Lig şampiyonu oldu. İstanbul ekibi stattaki elektrik kesintisiyle 15 dakika geç sona eren maçı 1-0 kazandı. Turuncu-lacivertli oyuncular maç sonrası büyük kutlama yaptı.

19 Temmuz 2020 Pazar - 23:05 | Son Güncelleme : 19 07 2020 - 23:39
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Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun şampiyonu Medipol Başakşehir oldu. Trabzonspor'un kendi sahasında Konyaspor'a 4-3 yenilmesinin ardından Kayserispor maçı bitmeden İstanbul temsilcisi tarihinde ilk kez  şampiyonu oldu. İstanbul ekibi stattaki elektrik kesintisiyle 15 dakika geç sona eren maçı 1-0 kazandı. Tarih yazan turuncu-lacivertli oyuncular maç sonrası büyük kutlama saha içinde yaptı.
 
Süper Lig'in 6. şampiyonu 
 
Medipol Başakşehir Süper Lig tarihinde 6. şampiyon oldu. Daha önce Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor mutlu sona ulaşmıştı.
 
Başakşehir'in kasası dolacak
 
Süper Lig'de mücadele ettiği için lige giriş parası alan, galibiyet ve beraberliklerden performans primleri kazanan Medipol Başakşehir, şampiyonluk ödülünü de kasasına koyacak. Gelecek sezon, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan mücadele edecek Medipol Başakşehir'in, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde elde ettiği gelirle kazancı yaklaşık 420 milyon lirayı bulacak.
 
Şampiyonlar Ligi müziği
 
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Şampiyonlar Ligi müziği çalıyor.

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