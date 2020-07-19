Süper Lig'de 2019-2020 şampiyonu Başakşehir!

19 Temmuz 2020 Pazar - 23:05
| Son Güncelleme : 19 07 2020 - 23:39
Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun şampiyonu Medipol Başakşehir
oldu. Trabzonspor
'un kendi sahasında Konyaspor
'a 4-3 yenilmesinin ardından Kayserispor
maçı bitmeden İstanbul
temsilcisi tarihinde ilk kez şampiyonu oldu. İstanbul ekibi stattaki elektrik kesintisiyle 15 dakika geç sona eren maçı 1-0 kazandı. Tarih yazan turuncu-lacivertli oyuncular maç sonrası büyük kutlama saha içinde yaptı.
Süper Lig'in 6. şampiyonu
Medipol Başakşehir Süper Lig tarihinde 6. şampiyon oldu. Daha önce Galatasaray
, Fenerbahçe, Beşiktaş
, Trabzonspor ve Bursaspor
mutlu sona ulaşmıştı.
Başakşehir'in kasası dolacak
Süper Lig'de mücadele ettiği için lige giriş parası alan, galibiyet ve beraberliklerden performans primleri kazanan Medipol Başakşehir, şampiyonluk ödülünü de kasasına koyacak. Gelecek sezon, UEFA Şampiyonlar Ligi
'nde doğrudan mücadele edecek Medipol Başakşehir'in, bu sezon UEFA Avrupa
Ligi'nde elde ettiği gelirle kazancı yaklaşık 420 milyon lirayı bulacak.
Şampiyonlar Ligi müziği
Başakşehir Fatih Terim
Stadı'nda Şampiyonlar Ligi müziği çalıyor.