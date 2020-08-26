Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü çekildi

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstürü çekiliyor. Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek fikstür çekimi saat 21.00'de başladı ve beIN Sports 1'den naklen yayımlandı.

DERBİ TARİHLERİ

6. HAFTA - Fenerbahçe - Trabzonspor

10. HAFTA - Fenerbahçe - Beşiktaş

15. HAFTA - Trabzonspor - Galatasaray

19. HAFTA - Beşiktaş - Galatasaray

SÜPER LİG'DE İLK HAFTA PROGRAMI

Sivasspor - Alanyaspor

Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor

Trabzonspor - Beşiktaş

Antalyaspor - Gençlerbirliği

Konyaspor , Süper Lig'in ilk haftasını bay geçecek.

SÜPER LİG 11 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK, 16 MAYIS'TA BİTECEK

Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de yeni sezonun planlamasını açıkladı. Planlamaya göre; Süper Lig 11 Eylül 2020 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı 24 Ocak 2021'de sona ererken, ikinci yarı 29 Ocak 2021 tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak. 16 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek.

Süper Lig'de ayrıca 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçları da hafta içi oynanacak.

"TFF OLARAK BEIN SPORTS'LA ÇALIŞMAKTAN ÇOK MUTLUYUZ"

Fikstür çekimi öncesi konuşan TFF Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Akıncıoğlu şu ifadeleri kullandı: