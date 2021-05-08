Süper Lig'de 23 gol ve kümeye düşen takımlar...

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Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında 10 maç aynı anda başladı. 10 maçın da başlama düdüğü 20.30'da çaldı.

Şampiyonluk ile küme düşme hattındaki takımların kaderlerini etkileyen maçlar nefes kesti. Gecenin en önemli maçında Galatasaray, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederken diğer kritik maçta Fenerbahçe, Ankaragücü'nü 2-1 yendi.

Küme düşme hattındaki maçlarda Kasımpaşa, Erzurumspor'u 1-0 yenerken Gençlerbirliği de Karagümrük'e 5-1 mağlup oldu. Tüm bu sonuçların yanı sıra Ankaragücü ve Kayserispor 3 puan alamayınca küme düşecek son 2 takım bu akşam da kesinleşmedi.

Spor Toto Süper Lig'de Salı akşamı oynanacak 41. hafta maçları hem şampiyonluk hem de küme düşme açısından hayati önem taşıyacak.

SÜPER LİG'DE GECENİN SONUÇLARI

Galatasaray - Beşiktaş: 3-1

Fenerbahçe - Ankaragücü: 2-1



Trabzonspor - Antalyaspor: 2-1

BB Erzurumspor - Kasımpaşa: 0-1

Sivasspor - Başakşehir: 0-0

Kayserispor - Gaziantep: 0-0

Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor: 0-4

Hatayspor - Denizlispor: 1-0

Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği: 5-1