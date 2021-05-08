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Süper Lig'de 23 gol ve kümeye düşen takımlar...

Süper Lig'de 23 gol ve kümeye düşen takımlar...

Bu akşam Süper Lig'de oynanan maçlarda toplam 23 gol atıldı. Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray'a 3-1 kaybederken Fenerbahçe Ankara'da son saniye golüyle güldü. Ligde küme düşme hattında ise resmen can pazarı yaşanıyor.

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Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında 10 maç aynı anda başladı. 10 maçın da başlama düdüğü 20.30'da çaldı.
 
Şampiyonluk ile küme düşme hattındaki takımların kaderlerini etkileyen maçlar nefes kesti. Gecenin en önemli maçında Galatasaray, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederken diğer kritik maçta Fenerbahçe, Ankaragücü'nü 2-1 yendi. 
 
Küme düşme hattındaki maçlarda Kasımpaşa, Erzurumspor'u 1-0 yenerken Gençlerbirliği de Karagümrük'e 5-1 mağlup oldu. Tüm bu sonuçların yanı sıra Ankaragücü ve Kayserispor 3 puan alamayınca küme düşecek son 2 takım bu akşam da kesinleşmedi. 
 
Spor Toto Süper Lig'de Salı akşamı oynanacak 41. hafta maçları hem şampiyonluk hem de küme düşme açısından hayati önem taşıyacak.
 
SÜPER LİG'DE GECENİN SONUÇLARI
 
Galatasaray - Beşiktaş: 3-1
 
Fenerbahçe - Ankaragücü: 2-1
 
Trabzonspor - Antalyaspor: 2-1
 
BB Erzurumspor - Kasımpaşa: 0-1
 
Sivasspor - Başakşehir: 0-0
 
Kayserispor - Gaziantep: 0-0
 
Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor: 0-4
 
Hatayspor - Denizlispor: 1-0
 
Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği: 5-1
 
Göztepe - Konyaspor: 0-1


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