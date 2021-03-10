Süper Lig'de 30.hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 30.hafta hakemleri açıklandı! Haftanın kritik maçı olan Başakşehir - Beşiktaş karşılaşmasında Cüneyt Çakır düdük çalacak.

10 Mart 2021 Çarşamba - 13:41 | Son Güncelleme : 10 03 2021 - 14:39
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
 
12 Mart Cuma:
 
19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Cüneyt Çakır
 
13 Mart Cumartesi:
 
13.30 Demir Grup Sivasspor-Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
 
 
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Sarper Barış Saka
 
19.00 Hes Kablo Kayserispor-Galatasaray: Halis Özkahya
 
14 Mart Pazar:
 
13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe: Hüseyin Göçek
 
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor: Ali Palabıyık
 
16.00 Gaziantep-Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan
 
19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen
 
15 Mart Pazartesi:
 
19.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor: Volkan Bayarslan

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Etiketler: 30.hafta hakemleri
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