Süper Lig'de 30.hafta hakemleri belli oldu

10 Mart 2021 Çarşamba - 13:41
| Son Güncelleme : 10 03 2021 - 14:39
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
12 Mart Cuma:
13 Mart Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor
-Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor
: Sarper Barış Saka
14 Mart Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe: Hüseyin Göçek
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
-Trabzonspor: Ali Palabıyık
19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen
15 Mart Pazartesi: