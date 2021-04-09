Süper Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

09 Nisan 2021 Cuma - 12:58
Süper Lig'de 33. haftanın tamamlanmasının ardından maçlar 34. hafta ile devam edecek. Cumartesi günü 13:30'la start verilecek olan Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler belirlendi. Lider Beşiktaş
'ın deplasmanda Erzurumspor
ile oynayacağı karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Beşiktaş'ın hemen arkasında yer alan Fenerbahçe , sahasında Gaziantep
FK'yı konuk edecek ve bu karşılaşmada Mete Kalkavan
görev yapacak. 3. sırada bulunan Galatasaray
, sahasında Fatih Karagümrük ile mücadele edecek. Galatasaray - Fatih Karagümrük maçında Ali Palabıyık düdük çalacak. Trabzonspor
'un deplasmanda Çaykur Rizespor
ile oynayacağı maçı Cüneyt Çakır yönetecek.
Bu arada koronavirüse yakalanan Fırat Aydınus henüz izolasyon süresi tamamlanmadığı için görev verilmedi. Ayrıca Beşiktaş ile MHK arasında tartışmaya neden olan Halil Umut Meler'e hafta içinde görev verilmediği gibi hafta sonu oynanacak maçlarda da listede yer almadı.
İŞTE 34. HAFTA MAÇLARININ HAKEMLERİ:
10 Nisan 2021 Cumartesi
16:00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor (Cüneyt Çakır)
19:00 Galatasaray - Karagümrük (Ali Palabıyık)
11 Nisan 2021 Pazar
16:00 Ankaragücü - Gençlerbirliği (Serkan Toka)
19:00 Erzurumspor - Beşiktaş (Yaşar Kemal Uğurlu)
12 Nisan 2021 Pazartesi
19:00 Fenerbahçe - Gaziantep FK (Mete Kalkavan)