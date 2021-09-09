Süper Lig'de 4. Haftanın maçlarının hakemleri belli oldu! Derbi Ali Palabıyık'ta!

Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 12 Eylül Pazar günü oynanacak haftanın öne çıkan Trabzonspor-Galatasaray maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.



Ligde 4. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:



11 EYLÜL CUMARTESİ:



17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor: Ümit Öztürk



17.00 İttifak Holding Konyaspor-Altay: Erkan Özdamar



20.00 Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa: Yasin Kol



20.00 Beşiktaş-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler



12 EYLÜL PAZAR:



17.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler



17.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya



20.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu



20.00 Trabzonspor-Galatasaray: Ali Palabıyık



13 EYLÜL PAZARTESİ:



20.00 Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor: Suat Arslanboğa



20.00 Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor: Zorbay Küçük