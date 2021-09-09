Süper Lig'de 4. Haftanın maçlarının hakemleri belli oldu! Derbi Ali Palabıyık'ta!

TFF Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak olan müsabakaların hakemlerini açıkladı. Buna göre; Trabzonspor-Galatasaray derbisinde Ali Palabıyık düdük çalacak. İşte oynanacak tüm maçların hakemleri;

09 Eylül 2021 Perşembe - 13:22 | Son Güncelleme : 09 09 2021 - 13:26
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Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 12 Eylül Pazar günü oynanacak haftanın öne çıkan Trabzonspor-Galatasaray maçında Ali Palabıyık düdük çalacak.

Ligde 4. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

11 EYLÜL CUMARTESİ:

17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor: Ümit Öztürk

17.00 İttifak Holding Konyaspor-Altay: Erkan Özdamar

20.00 Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa: Yasin Kol

20.00 Beşiktaş-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler

12 EYLÜL PAZAR:

17.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: Halil Umut Meler

17.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya

20.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Trabzonspor-Galatasaray: Ali Palabıyık

13 EYLÜL PAZARTESİ:

20.00 Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor: Suat Arslanboğa

20.00 Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor: Zorbay Küçük

 

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Etiketler: Süper Lig Süper Lig maçları Trabzonspor Galatasaray TFF Süper Lig
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