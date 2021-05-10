Süper Lig'de 41. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'in 41. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı.



Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçını Ali Palabıyık, Fenerbahçe - Sivasspor maçını Halis Özkahya ve Denizlispor - Galatasaray maçını ise Abdulkadir Bitigen yönetecek.



İşte tüm maçların hakemleri;

20.30 Aytemiz Alanyaspor - BB Erzurumspor (Alper Ulusoy)

20.30 Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor (Özkahya)

20.30 Helenex Yeni Malatyaspor - Atakaş Hatayspor (Halil Umut Meler)

20.30 Yukatel Denizlispor - Galatasaray (Abdulkadir Bitigen)

20.30 Beşiktaş - Fatih Karagümrük (Ali Palabıyık)

20.30 Gençlerbirliği - Göztepe (Suat Arslanboğa)