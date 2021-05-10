Süper Lig'de 41. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de şampiyonluk ve küme düşme hattının kaderini belirleyecek 41. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

10 Mayıs 2021 Pazartesi - 15:30 | Son Güncelleme : 10 05 2021 - 16:11
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Süper Lig'in 41. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçını Ali Palabıyık, Fenerbahçe - Sivasspor maçını Halis Özkahya ve Denizlispor - Galatasaray maçını ise Abdulkadir Bitigen yönetecek.

İşte tüm maçların hakemleri;

 
20.30 Aytemiz Alanyaspor - BB Erzurumspor (Alper Ulusoy)
 
20.30 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü (Mete Kalkavan)
 
20.30 Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor (Özkahya)
 
20.30 Medipol Başakşehir - Hes Kablo Kayserispor (Yaşar Kemal Uğurlu)
 
20.30 Gaziantep FK - Çaykur Rİzespor (Zorbay Küçük)
 
20.30 Helenex Yeni Malatyaspor - Atakaş Hatayspor (Halil Umut Meler)
 
20.30 Yukatel Denizlispor - Galatasaray (Abdulkadir Bitigen)
 
20.30 Beşiktaş - Fatih Karagümrük (Ali Palabıyık)
 
20.30 Gençlerbirliği - Göztepe (Suat Arslanboğa)
 
 

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