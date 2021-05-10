Süper Lig'de 41. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

10 Mayıs 2021 Pazartesi - 15:30
| Son Güncelleme : 10 05 2021 - 16:11
Süper Lig'in 41. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçını Ali Palabıyık, Fenerbahçe - Sivasspor maçını Halis Özkahya ve Denizlispor - Galatasaray maçını ise Abdulkadir Bitigen yönetecek.
İşte tüm maçların hakemleri;
20.30 Aytemiz Alanyaspor - BB Erzurumspor
(Alper Ulusoy)
20.30 Kasımpaşa
- MKE Ankaragücü (Mete Kalkavan)
20.30 Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor (Özkahya)
20.30 Helenex Yeni Malatyaspor - Atakaş Hatayspor
(Halil Umut Meler)
20.30 Yukatel Denizlispor - Galatasaray (Abdulkadir Bitigen)
20.30 Beşiktaş - Fatih Karagümrük (Ali Palabıyık)
20.30 Gençlerbirliği - Göztepe (Suat Arslanboğa)