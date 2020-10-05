Süper Lig'de 5, 6, 7 ve 8. haftanın programı belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 5, 6, 7 ve 8. haftanın programı belli oldu.

05 Ekim 2020 Pazartesi - 13:51 | Son Güncelleme : 05 10 2020 - 14:03
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 5, 6, 7 ve 8. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:
 
5. Hafta
 
17 Ekim Cumartesi:
 
13.30 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)
 
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
 
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Yeni Malatyaspor (Medaş Konya Büyükşehir)
 
19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)
 
18 Ekim Pazar:
 
13.30 Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antakya Atatürk)
 
16.00 Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Atatürk Olimpiyat)
 
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK (Antalya)
 
19.00 Göztepe-Fenerbahçe (Gürsel Aksel)
 
19 Ekim Pazartesi:
 
20.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)
 
20.00 Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor (Eryaman)
 
6. Hafta
 
23 Ekim Cuma:
 
20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
 
24 Ekim Cumartesi:
 
13.30 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor (Eryaman)
 
16.00 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor (Kalyon)
 
19.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
 
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray (Erzurum Kazım Karabekir)
 
25 Ekim Pazar:
 
13.30 Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)
 
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Okulları)
 
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)
 
26 Ekim Pazartesi:
 
20.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor (Yeni 4 Eylül)
 
20.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş (Denizli Atatürk)
 
7. Hafta
 
30 Ekim Cuma:
 
20.00 Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Atatürk Olimpiyat)
 
20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)
 
31 Ekim Cumartesi:
 
13.30 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Eryaman)
 
16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Gürsel Aksel)
 
19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Türk Telekom) 
 
1 Kasım Pazar:
 
13.30 Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor (Çaykur Didi)
 
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir (Medaş Konya Büyükşehir)
 
19.00 Beşiktaş-Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)
 
2 Kasım Pazartesi:
 
20.00 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor (Antakya Atatürk)
 
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya
 
8. Hafta
 
6 Kasım Cuma:
 
20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş (Kalyon)
 
7 Kasım Cumartesi:
 
13.30 Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
 
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)
 
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)
 
19.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor (Ülker)
 
8 Kasım Pazar:
 
13.30 MKE Ankaragücü-Fatih Karagümrük (Eryaman)
 
13.30 Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor (Yeni Malatya)
 
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Atakaş Hatayspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
 
16.00 Medipol Başakşehir-Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)
 
19.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Yeni 4 Eylül)

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