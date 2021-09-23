Süper Lig'de 6. hafta sona erdi! İşte son puan durumu...

Süper Lig'in 6. haftası sona erdi. Ligin 6. haftasında Adana Demirspor'la 3-3 berabere kalan Beşiktaş liderliğini sürdürdü.

23 Eylül 2021 Perşembe - 23:08
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Süper Lig'de 6. hafta bugün oynanan 3 karşılaşmayla sona erdi.
 
Ligde 6. haftada Vodafone Park'ta 3-0 öne geçtiği maçta Adana Demirspor'la 3-3 berabere kalan Beşiktaş, liderliğini averajla sürdürdü.
 
Siyah-beyazlı ekiple aynı puana sahip olan Trabzonspor da İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.
 
Galatasaray deplasmanda Yukatel Kayserispor'a 3-0 mağlup olurken, Fenerbahçe, GZT Giresunspor'u 2-1 yenerek haftanın en kazançlı takımı oldu.
 
Gaziantep-Medipol Başakşehir müsabakasının 10. saniyesinde fileleri havalandıran ev sahibi ekibin golcüsü Muhammet Demir, Süper Lig'de bilinen en erken golü kaydetti.
 
Ligin 6. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
 
VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0
 
Çaykur Rizespor-Altay: 1-2
 
Beşiktaş-Adana Demirspor: 3-3
 
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: 0-1
 
Gaziantep-Medipol Başakşehir: 1-0
 
Yukatel Kayserispor-Galatasaray: 3-0
 
Göztepe-Atakaş Hatayspor: 0-2
 
İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor: 2-2
 
Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: 2-0
 
Fenerbahçe-GZT Giresunspor: 2-1
 

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