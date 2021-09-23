Süper Lig'de 6. hafta sona erdi! İşte son puan durumu...

23 Eylül 2021 Perşembe - 23:08
Süper Lig'de 6. hafta bugün oynanan 3 karşılaşmayla sona erdi.
Ligde 6. haftada Vodafone
Park'ta 3-0 öne geçtiği maçta Adana
Demirspor'la 3-3 berabere kalan Beşiktaş
, liderliğini averajla sürdürdü.
Galatasaray deplasmanda Yukatel Kayserispor
'a 3-0 mağlup olurken, Fenerbahçe, GZT Giresunspor
'u 2-1 yenerek haftanın en kazançlı takımı oldu.
Gaziantep-Medipol Başakşehir
müsabakasının 10. saniyesinde fileleri havalandıran ev sahibi ekibin golcüsü Muhammet Demir
, Süper Lig'de bilinen en erken golü kaydetti.
Ligin 6. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Beşiktaş-Adana Demirspor: 3-3
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor
: 0-1
Gaziantep-Medipol Başakşehir: 1-0
Yukatel Kayserispor-Galatasaray: 3-0
İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor: 2-2
Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: 2-0
Fenerbahçe-GZT Giresunspor: 2-1