Beşiktaş – Trabzonspor

Süper Lig’de zirve yarışı veren iki ezeli rakip Beşiktaş ve Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

06 Kasım 2021 Cumartesi - 17:57 | Son Güncelleme : 06 11 2021 - 19:34
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Beşiktaş, Süper Lig’in 12’nci haftasında Trabzonspor’u konuk ediyor.
 
MAÇTAN DAKİKALAR
 
31' Karşılaşmaya sakatlığı nedeniyle devam edemeyen Bakasetas yerini Siopis'e bıraktı.Anastasios Bakasetas - Manolis Siopis
 
30' Bakasetas oyuna girer girmez yeniden sakatlık geçirdi. Sağlık görevlileri yeniden Bakasetas için oyun alanında.
 
29' Bakasetas yeniden oyuna döndü.
 
28' Sağlık görevlileri Bakasetas'ı tedavisi için saha kenarına aldı.
 
28' Bakasetas kendi yarı sahasında kendini yere bıraktı.
 
27' Ghezzal ayağa kalktı ve karşılaşma yeniden başladı.
 
26' Ghezzal, Trondsen'in müdahalesiyle yerde kaldı. Sağlık görevlileri Ghezzal için oyun alanında.
 
26' Beşiktaş'ın karşılaşmada daha baskın olmasına rağmen henüz net gol pozisyonuna giremedi.
 
24' Pjanic'in sağ kanattan ceza alanına ortasında Larin'in ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
 
22' Umut sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Larin'den önce Hüseyin ayak koydu ve topu uzaklaştırdı.
 
17' Beşiktaş topu yeniden aldı ve rakip yarı sahasına yerleşti.
 
16' Trabzonspor kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.
 
12' Rosier'ib sağ kanattan ortasında ceza sahasında Güven vuruşunu yaptı. Top Uğurcan'da kaldı.
 
11' Umut'un sol kanattan içeri ortasında ceza sahasında Güven'in vuruşunda top auta gitti.
 
10' Bakasetas'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda top dışarı çıktı.
 
8' Bu dakikalarda Beşiktaş baskısını iyice arttırdı.
 
6' Güven, sol kanattan ceza sahasına sokuldu. Hüseyin'in müdahalesiyle top kornere çıktı.
 
4' Trabzonspor, sol kanattan atak yapmak istedi. Beşiktaşlı futbolcular savunmada dikkatli.
 
3' Maç orta sahada top kapma mücadelesiyle geçiyor.
 
İLK 11'LER
 
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Umut Meraş, Josef, Pjanic, Ghezzal, Teixeira, Larin, Güven Yalçın. (Muhtemel)
 
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Hugo, Hüseyin Türkmen, Trondsen, Berat Özdemir, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny.
 
 
 
 

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Etiketler: Süper Lig Beşiktaş Trabzonspor ilk 11
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