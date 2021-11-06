Beşiktaş – Trabzonspor

MAÇTAN DAKİKALAR

31' Karşılaşmaya sakatlığı nedeniyle devam edemeyen Bakasetas yerini Siopis'e bıraktı.Anastasios Bakasetas - Manolis Siopis

Bakasetas 30'Bakasetas oyun a girer girmez yeniden sakatlık geçirdi. Sağlık görevlileri yeniden Bakasetas için oyun alanında.

29' Bakasetas yeniden oyuna döndü.

28' Sağlık görevlileri Bakasetas'ı tedavisi için saha kenarına aldı.

28' Bakasetas kendi yarı sahasında kendini yere bıraktı.

27' Ghezzal ayağa kalktı ve karşılaşma yeniden başladı.

26' Ghezzal, Trondsen'in müdahalesiyle yerde kaldı. Sağlık görevlileri Ghezzal için oyun alanında.

26' Beşiktaş'ın karşılaşmada daha baskın olmasına rağmen henüz net gol pozisyonuna giremedi.

24' Pjanic'in sağ kanattan ceza alanına ortasında Larin'in ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

22' Umut sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Larin'den önce Hüseyin ayak koydu ve topu uzaklaştırdı.