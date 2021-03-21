Süper Lig'de bir ayrılık daha! Görevine son verildi

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük görevine İtalyan teknik adam Francesco Farioli'nin getirildiği açıklandı.

21 Mart 2021 Pazar - 21:56 | Son Güncelleme : 21 03 2021 - 22:08
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Fatih Karagümrük Kulübünden yapılan açıklamada, "İtalyan teknik adam  Francesco Farioli, ülke takımlarından Benevento ve Sassuolo'da görev aldıktan  sonra Alanyaspor'a transfer oldu. 31 yaşındaki İtalyan teknik adam artık  Karagümrük'te." ifadeleri kullanıldı.
 
Açıklamada ayrıca, "Farioli'nin transferinde hoşgörülü yardımlarından  dolayı Alanyaspor Kulübü Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu'na ve Çağdaş Atan'a  teşekkür ederiz." denildi.
 
Francesco Farioli, Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş  Atan'ın yardımcılığını üstleniyordu.
 

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