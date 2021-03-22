Süper Lig'de bir ayrılık daha! Kasımpşa Fuat Çapa'nın görevine son verdi

22 Mart 2021 Pazartesi - 13:25
| Son Güncelleme : 22 03 2021 - 13:31
Süper Lig'de 31 puanla düşme hattında olan ve son 10 haftada sadece 1 galibiyet alan Kasımpaşa, Fuat Çapa ile yollarını ayırdı. Mehmet Altıparmak ve İrfan Buz'un ardından Kasımpaşa'nın 3. teknik direktörü olmuştu.
Kasımpaşa resmi açıklama yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada "Teknik direktörümüz Fuat Çapa ile karşılıkla anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hocamıza ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi...