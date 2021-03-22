Süper Lig'de bir ayrılık daha! Kasımpşa Fuat Çapa'nın görevine son verdi

Süper Lig'de 31 puanla düşme hattında olan ve son 10 haftada sadece 1 galibiyet alan Kasımpaşa, Fuat Çapa ile yollarını ayırdı. Mehmet Altıparmak ve İrfan Buz'un ardından Kasımpaşa'nın 3. teknik direktörü olmuştu.

Kasımpaşa resmi açıklama yaptı.