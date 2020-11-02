Süper Lig'de büyük sürpriz! Kasımpaşa'da Altıparmak ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.

02 Kasım 2020 Pazartesi - 16:50 | Son Güncelleme : 02 11 2020 - 16:58
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Kasımpaşa Kulübü, sezon başında takıma gelen teknik direktör Mehmet Altıparmak ile 7 hafta sonra yollarını ayırdı.
Bu sezon Süper Lig'de teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 de mağlubiyet alan Kasımpaşa'da, tecrübeli çalıştırıcı ile yollar ayrıldı. Kasımpaşa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kasımpaşamızda teknik direktörlük görevini üstlenen Mehmet Altıparmak ile yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze verdiği hizmet ve katkı için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
 
 
 
 

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Etiketler: Kasımpaşa Mehmet Altıparmak Süper Lig
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