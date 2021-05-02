Süper Lig'de Denizlispor kümeye düşen ilk takım oldu

Evinde Ç.Rizespor'a kaybeden Denizlispor ligden düştü.

02 Mayıs 2021 Pazar - 17:59
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Süper Lig'de 37. hafta maçında Denizlispor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçı Çaykur Rizespor 1-0 kazandı. Bu sonucun ardından Denizlispor ligden düşen ilk takım oldu.
 
Çaykur Rizespor'a deplasmanda galibiyeti getiren golü 72. dakikada Braian Samudio kaydetti.
 
Ligde iki maç sonra kazanan Çaykur Rizespor puanını 45'e yükseltti. 28 puanda kalan Denizlispor bitime 3 hafta kala küme düşmekten kurtulamadı.
 
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Etiketler: denizlispor süper lig
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