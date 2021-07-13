Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu fikstür çekimi yapıldı. Derbi maç haftaları belirlendi. Ligin ilk derbisinde Beşiktaş ile Galatasaray, 10. haftada karşı karşıya gelecek.

13 Temmuz 2021 Salı - 19:49
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Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun fikstür çekimi,  Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki idari merkezinde gerçekleştirildi.  Ligde yeni sezon 13 Ağustos'ta başlayacak ve 27 Aralık'ta ilk yarı  sona erecek. 7 Ocak'ta ikinci yarısı başlayacak Süper Lig, 22 Mayıs'ta  tamamlanacak.Süper Lig'de 6, 18 ve 22'inci haftalarda ise maçlar hafta içi  oynanacak. Fikstür çekimi öncesi bir konuşma yapan TFF Süper Lig Kulüpleri ve  Futbol Turizmi Geliştirme Sorumlusu Hasan Akıncıoğlu, "Heyecanlı bir sezonu  geride bıraktık. Zor şartlarda geçen bir yıldı. Ligde mücadele eden tüm  takımlarımıza teşekkür ediyoruz. Yeni sezonu 20 takımla oynayacağız. 38 haftalık  uzun bir maraton bizi bekliyor. TFF olarak dileğimiz, salgının tüm etkisinin  geçmesi ve yeni sezonun bir sorun yaşanmadan tamamlanmasıdır. 1,5 yıl sonra  maçlarımız seyircili olacak. Sezona yüzde 50 kapasiteyle başlıyoruz. Hakemlerin  değil futbolun konuşulduğu bir sezon olmasını diliyoruz." diye konuştu.
 
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu fikstür çekiminin  ardından derbi maç haftaları belirlendi.  Ligde ilk derbi müsabakası, 10. haftada Beşiktaş ile Galatasaray  arasında oynanacak. 13. haftada Galatasaray ile Fenerbahçe, 17. haftada ise  Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.  Ayrıca, ligin 4. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray, 9. haftasındaki  Trabzonspor-Fenerbahçe ve 12. haftasındaki Beşiktaş-Trabzonspor müsabakaları da  ligin öne çıkan diğer mücadeleleri olacak.
 
    Süper Lig'de ilk hafta müsabakaları şöyle:
 
    Giresunspor-Galatasaray
    Vavacars Fatih Karagümrük-Gaziantep
     Beşiktaş- Çaykur Rizespor
    Yeni Malatyaspor-Trabzonspor
   Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe
   Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor
   Adana Demirspor-Fenerbahçe
   Medipol Başakşehir-Alanyaspor
   Altay-Kayserispor
   Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa
 
  
 
    Ligde yeni sezon 13 Ağustos'ta başlayacak ve 27 Aralık'ta ilk yarı  sona erecek. 7 Ocak'ta ikinci yarısı başlayacak Süper Lig, 22 Mayıs'ta  tamamlanacak.

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