Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!

Süper Lig'in 4 ile 16'ncı haftası arasında oynanacak karşılaşmaların tarihleri TFF tarafından duyuruldu.

02 Eylül 2021 Perşembe - 22:53
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Süper Lig 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. hafta programları açıklandı.
 
Program, UEFA Kupalarında mücadele eden takımların müsabakaları, yayıncı kuruluşun yayın prensipleri ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları dikkate alınarak hazırlandı. 
 
Süper Lig'de derbi programı şöyle:
 
Trabzonspor-Galatasaray (12 Eylül Pazar 20.00)
Trabzonspor-Fenerbahçe (17 Ekim Pazar 19.00)
Beşiktaş-Galatasaray (25 Ekim Pazartesi 20.00)
Beşiktaş-Trabzonspor (6 Kasım Cumartesi 19.00)
Galatasaray-Fenerbahçe (21 Kasım Pazar 19.00)

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