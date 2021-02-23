Süper Lig'de flaş ayrılık! Dan Petrescu dönemi sona erdi...

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, teknik direktör Dan Petrescu ile yollarını ayırdı.

23 Şubat 2021 Salı - 22:02 | Son Güncelleme : 23 02 2021 - 22:35
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Kulüp basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada  Petrescu'nun karşılıklı anlaşma sonucunda takımdan ayrıldığını söyledi.
 
Kulübün resmi internet sitesinde ise "Teşekkürler Dan Petrescu. Teknik  direktörümüz Dan Petrescu ile ailevi sebeplerinden dolayı karşılıklı anlaşarak  yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan  sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." mesajı paylaşıldı.
 
Dan Petrescu, Kayseri temsilcisiyle ligde çıktığı 8 maçta 2 galibiyet,  3 beraberlik 3 de mağlubiyet aldı.
 
 
 

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Etiketler: Süper Lig Dan Petrescu Hes Kablo Kayserispor
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