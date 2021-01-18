Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 19. haftada düdük çalacak hakemleri açıklandı.

18 Ocak 2021 Pazartesi - 15:02
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Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri az önce açıklandı. Bu haftanın ilk maçında yarın saat 16:00'da Kayserispor, Başakşehir'i; Göztepe ise Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Galatasaray'ı mağlup ederek bu haftayi lider geçmeyi garantileyen Beşiktaş'ın Karagümrük'e konuk olacağı maçı ise Mete Kalkavan yönetecek.
 
KAYSERİSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: SERKAN TOKAT
 
GÖZTEPE - GENÇLERBİRLİĞİ: BURAK ŞEKER
 
TRABZONSPOR - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: ABDÜLKADİR BİTİGEN
 
ÇAYKUR RİZESPOR - GAZİANTEP FK: HALİS ÖZKAHYA
 
ATAKAŞ HATAYSPOR - YENİ MALATYASPOR: RAMAZAN KELEŞ
 
GALATASARAY - YUKATEL DENİZLİSPOR: SUAT ARSLANBOĞA
 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR: TURGUT DOMAN
 
FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ: METE KALKAVAN
 
MKE ANKARAGÜCÜ - KASIMPAŞA: SARPER BARIŞ SAKA
 
DEMİR GRUP SİVASSPOR - FENERBAHÇE: YAŞAR KEMAL UĞURLU

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Etiketler: haftanın hakemleri
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