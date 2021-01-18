Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

18 Ocak 2021 Pazartesi - 15:02
Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri az önce açıklandı. Bu haftanın ilk maçında yarın saat 16:00'da Kayserispor
, Başakşehir
'i; Göztepe ise Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Galatasaray
'ı mağlup ederek bu haftayi lider geçmeyi garantileyen Beşiktaş
'ın Karagümrük'e konuk olacağı maçı ise Mete Kalkavan
yönetecek.
KAYSERİSPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: SERKAN TOKAT
GÖZTEPE - GENÇLERBİRLİĞİ: BURAK ŞEKER
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
- AYTEMİZ ALANYASPOR: TURGUT DOMAN
FATİH KARAGÜMRÜK - BEŞİKTAŞ: METE KALKAVAN
MKE ANKARAGÜCÜ - KASIMPAŞA: SARPER BARIŞ SAKA
DEMİR GRUP SİVASSPOR
- FENERBAHÇE: YAŞAR KEMAL UĞURLU