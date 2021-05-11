Süper Lig'de hangi takım şampiyon olur? İşte o senaryolar

Süper Lig'in 41.hafta maçlarında Beşiktaş evinde Fatih Karagümrük'e kaybedince işler değişti. Galatasaray'ın Denizlispor'u 4-1'le geçmesi zirveyi karıştırırken, Fenerbahçe'nin evinde Sivasspor'a yenilmesi sarı lacivertlilerin hemen hemen havlu atmasına neden oldu.

11 Mayıs 2021 Salı - 22:56
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Üç büyüklerin şampiyonluk mücadelesi verdiği ligde Beşiktaş 81 puanla zirvede yer alırken, Galatasaray da 81 puanla ikinci sıraya çıktı. Beşiktaş ile Galatasaray arasında sadece 2 gol averajı kaldı. Fenerbahçe ise 79 puanda kaldı. Üç takımın şampiyonluk umutları son haftaya kaldı.
 
Süper Lig'de Denizlispor'un ardından Ankaragücü ve son haftayı bay geçecek olan Erzurumspor küme düştü. Gençlerbirliği ise Kayserispor'a ikili averajda üstün olduğu için umutlarını son haftaya bıraktı.
 
SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI
 
Beşiktaş 1-2 Karagümrük 
Fenerbahçe 1-2 Sivasspor
Denizlispor 1-4 Galatasaray
Gaziantep FK 4-5 Rizespor
Başakşehir 0-0 Kayserispor
Kasımpaşa 3-1 Ankaragücü
Alanyaspor 2-3 Erzurumspor
Malatyaspor 1-1 Hatayspor
Gençlerbirliği 5-3 Göztepe
 
PUAN DURUMU (ŞAMPİYONLUK HATTI)
 
1- BEŞİKTAŞ: 81 (Gol averajı +44)
2- GALATASARAY: 81  (Gol averajı +42)
3- FENERBAHÇE: 79
 
 PUAN DURUMU
 
14 - MALATYASPOR: 45
15- BAŞAKŞEHİR: 45
16 - ANTALYASPOR: 43
17 - KAYSERİSPOR: 41
18 -  ERZURUM BB: 41
19 - ANKARAGÜCÜ: 38
20 - GENÇLERBİRLİĞİ: 38
21 - DENİZLİSPOR: 29
 
BEŞİKTAŞ NASIL ŞAMPİYON OLUR?
 
Beşiktaş, Karagümrük'e yenilerek 81 puanda kaldı. Galatasaray da Denizlispor deplasmanında kazanmasının ardından puanını 81 yaptı ve Beşiktaş ile puanları eşitledi.
 
Gelecek hafta Beşiktaş, Göztepe deplasmanına çıkacak. Beşiktaş'ın şampiyon olabilmesi için Göztepe'yi yenmesi gerekiyor. Galatasaray'ın genel averajda 2 golle önünde olan Beşiktaş, Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçında puan kaybetmesini de hesap edecek. Eğer Beşiktaş'la birlikte Galatasaray da kazanırsa, bu kez şampiyonluk genel averaja kalacak. Beşiktaş 2 averajlık farkı korursa, şampiyonluğunu ilan edecek.
 
GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?
 
Son haftaya Beşiktaş ile aynı puanda giren Galatasaray, ikili averajda eşit olduğu rakibinin 2 averaj gerisinde.
 
Beşiktaş'ın +44 averajına karşılık, Galatasaray'ın +42 averajı var ve Beşiktaş daha fazla gol attığı için üstünlüğe sahip. Galatasaray'ın şampiyon olması için son hafta Beşiktaş'tan 3 gol fazla galibiyet alması ya da maçını kazanarak rakibinin puan kaybını beklemesi gerekiyor.
 
FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?
 
Galatasaray'ın Malatyaspor'a, Beşiktaş'ın Göztepe'ye yenilmesi durumunda Fenerbahçe, Kayserispor'u mağlup ederse şampiyon olacak. Beşiktaş ve Galatasraay'ın beraberliği halinde, Fenerbahçe kazansa bile üçlü averajda geride olduğu için şampiyon olamayacak.

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