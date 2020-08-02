Süper Lig'de Hulk bombası!

Türkiye'den teklif aldığını söyleyen Brezilyalı yıldız futbolcu Hulk, Rus basınıyla gerçekleştirdiği röportajda transferiyle ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Vse Pro Sport adlı televizyon kanalına konuşan 34 yaşındaki kanat forvet şunları kaydetti:

"Kim bilir, belki de Zenit'e dönerim. Eğer kulüp bana ilgi gösterir ve görüşmek isterse benim için problem olmaz. Zenit'e yeniden dönmek beni memnun eder çünkü orada kendimi evimde gibi hissettim. Fakat Zenit ile bu konuda bir görüşmemiz olmadı. Aynı şeyi Porto için de söyleyebilirim. Bu nedenle bu kulüpler benim için çok değerli. Dolayısıyla Zenit, ilginç bir seçenek olabilir.

Transferimle ilgili kararı kariyerimin devamlılığı için en iyi takımı seçerek alacağım. Bu noktada benim için kimin daha yüksek maaş verdiği önemli değil. Şu ana kadar kontrat imzalamadım ve Aralık ayında serbest kalacağım. Şimdiye dek çok fazla sayıda teklif almama rağmen hiçbir kulüple anlaşma sağlamadım. Menajerim, pek çok kulüple irtibat hâlinde."

Shanghai SIPG'deki sözleşmesi 31 Aralık 2020 tarihi itibarı ile son bulacak olan Hulk, futbol yaşantısını Çin'de sürdürmeyeceğini söylemişti.