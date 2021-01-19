Süper Lig'de iki kritik mücadele!

Süper Lig'de Başakşehir deplasmanda Kayserispor ile, Göztepe ise Gençerbirliği'yle karşı karşıya geliyor...

19 Ocak 2021 Salı - 15:51 | Son Güncelleme : 19 01 2021 - 16:10
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Süper Lig'in 20. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'la karşılaşıyor...
 
İki maçlık galibiyet serisi Demir Grup Sivasspor beraberliğiyle son bulan Medipol Başakşehir, haftaya 23 puanla girdi.
 
Son maçında Gaziantep FK'ye 2-1 kaybeden Hes Kablo Kayserispor ise 16 puana sahip.
 
Kayserispor 0 - 0 Başakşehir

Kayserispor: Doğan, Rvrzıc, Sapunaru, Kolovetsıos, Aziz, Attamah, Avramovskı, Campanharo, Lennon, Henrıque, Alıbec

Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Ponck, Duarte, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can, Aleksic, Deniz Türüç, Gıulıano, Demba Ba
 
 

Göztepe 0 - 0 Gençlerbirliği

Göztepe: İrfan Can, Murat, Titi, Marko, Berkan, Obinna, Soner, Zulj, Halil, Tripic, Cherif

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Diego, Zargo, Halil İbrahim, Polomat, Murat, Soner, Piris, İlker, Gökhan

Süper Lig mesaisi, baş döndürücü hızla devam ediyor. 20. haftada Göztepe, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.
 
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayan zorlu mücadelenin hakemi Burak Şeker... Ligde 6 maç aradan sonra İttifak Holding Konyaspor'u 3-2 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, 22 puan ve averajla 14. sırada yer alıyor. Son 2 sınavında puan elde edemeyen Gençlerbirliği ise 19 puanla 17. durumda bulunuyor.
 

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Etiketler: Başakşehir Kayserispor Göztepe Gençerbirliği
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