Süper Lig'de iki kritik mücadele!

19 Ocak 2021 Salı - 15:51
| Son Güncelleme : 19 01 2021 - 16:10
İki maçlık galibiyet serisi Demir Grup Sivasspor
beraberliğiyle son bulan Medipol Başakşehir, haftaya 23 puanla girdi.
Son maçında Gaziantep
FK'ye 2-1 kaybeden Hes Kablo Kayserispor ise 16 puana sahip.
Kayserispor 0 - 0 Başakşehir
Kayserispor: Doğan, Rvrzıc, Sapunaru, Kolovetsıos, Aziz, Attamah, Avramovskı, Campanharo, Lennon, Henrıque, Alıbec
Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Ponck, Duarte, Hasan
Ali, Mahmut, İrfan Can, Aleksic, Deniz Türüç, Gıulıano, Demba Ba
Göztepe 0 - 0 Gençlerbirliği
Göztepe: İrfan Can, Murat, Titi, Marko, Berkan, Obinna, Soner, Zulj, Halil, Tripic, Cherif
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Diego, Zargo, Halil İbrahim, Polomat, Murat, Soner, Piris, İlker, Gökhan
Süper Lig mesaisi, baş döndürücü hızla devam ediyor. 20. haftada Göztepe, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayan zorlu mücadelenin hakemi Burak Şeker... Ligde 6 maç aradan sonra İttifak Holding Konyaspor
'u 3-2 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, 22 puan ve averajla 14. sırada yer alıyor. Son 2 sınavında puan elde edemeyen Gençlerbirliği ise 19 puanla 17. durumda bulunuyor.