Süper Lig'de şampiyonluk düğümü bu akşam çözülüyor...

Süper Lig'in 41.hafta maçlarında lider Beşiktaş Vodafone Park'ta Fatih Karagümrük'le karşı karşıya gelirken, Fenerbahçe 17 maçtır kaybetmeyen Sivaspor'la, Galatasaray ise daha önce düşmesi kesinleşen Denizlispor'la 3 puan mücadelesi veriyor...

11 Mayıs 2021 Salı - 19:45 | Son Güncelleme : 11 05 2021 - 20:33
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İLK YARILAR OYNANIYOR...

BEŞİKTAŞ: 0 FATİH KARAGÜMRÜK: 0

FENERBAHÇE: 0 SİVASSPOR: 0

DENİZLİSPOR: 0 GALATASARAY: 0

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Geçen hafta derbide Galatasaray'a deplasmanda 3-1 yenilen ve takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 2'ye düşüren Siyah-Beyazlılar, 25 galibiyet, 6 galibiyet, 7 yenilgi ve 81 puanla lider durumda bulunuyor. Beşiktaş, kalan son 2 maçında 4 puan alması durumunda diğer rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇININ 11'LERİ...
 

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Necip, Adem, Nkoudou, Ghezzal, Larin
 
FATİH KARAGÜMRÜK: Vıvıano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Bıglıa, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Ndao, Borını, Sobiech
 
FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇINDA 11'LER BELLİ OLDU
 
FENERBAHÇE: Harun, Gökhan, Tısserand, Szalai, Caner, Sosa, Ozan Tufan, İrfan Can, Mesut Özil, Pelkas, Valencia
 
SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Uğur, Cofie, Hakan Arslan, Fajr, Nınga, Gradel, Kayode
 
GALATASARAY DENİZLİSPOR DEPLASMANINDA 
 
DENİZLİSPOR: Abdulkadir, Muhammet Özkal, Leıssman, Sakıb, Dıskerud, Hasan Ayaroğlu, Tusha, Dıskerud, Murawskı, Recep Niyaz, Rodallega
 
GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Arda, Babel, Halil
 
Yedekler: Okan, Şener, Henry, Linnes, Kerem, Ömer, Luyindama, Mostafa, Emre Kılınç, Feghouli

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Etiketler: beşiktaş galatasaray fenerbahçe
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