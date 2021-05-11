Süper Lig'de şampiyonluk düğümü bu akşam çözülüyor...

İLK YARILAR OYNANIYOR...

BEŞİKTAŞ: 0 FATİH KARAGÜMRÜK: 0



FENERBAHÇE: 0 SİVASSPOR: 0



DENİZLİSPOR: 0 GALATASARAY: 0

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Geçen hafta derbide Galatasaray'a deplasmanda 3-1 yenilen ve takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 2'ye düşüren Siyah-Beyazlılar, 25 galibiyet, 6 galibiyet, 7 yenilgi ve 81 puanla lider durumda bulunuyor. Beşiktaş, kalan son 2 maçında 4 puan alması durumunda diğer rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇININ 11'LERİ...



BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Necip, Adem, Nkoudou, Ghezzal, Larin

FATİH KARAGÜMRÜK: Vıvıano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Bıglıa, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Ndao, Borını, Sobiech

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇINDA 11'LER BELLİ OLDU