Süper Lig'de şampiyonluk düğümü bu akşam çözülüyor...

11 Mayıs 2021 Salı - 19:45
| Son Güncelleme : 11 05 2021 - 20:33
İLK YARILAR OYNANIYOR...
BEŞİKTAŞ: 0 FATİH KARAGÜMRÜK: 0
FENERBAHÇE: 0 SİVASSPOR: 0
DENİZLİSPOR: 0 GALATASARAY: 0
Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Geçen hafta derbide Galatasaray'a deplasmanda 3-1 yenilen ve takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 2'ye düşüren Siyah-Beyazlılar, 25 galibiyet, 6 galibiyet, 7 yenilgi ve 81 puanla lider durumda bulunuyor. Beşiktaş, kalan son 2 maçında 4 puan alması durumunda diğer rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.
BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇININ 11'LERİ...
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Necip, Adem, Nkoudou, Ghezzal, Larin
FATİH KARAGÜMRÜK: Vıvıano, Hedenstad, Roco, Zukanovic, Balkovec, Bıglıa, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Ndao, Borını, Sobiech
FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇINDA 11'LER BELLİ OLDU
FENERBAHÇE:
Harun, Gökhan, Tısserand, Szalai, Caner, Sosa, Ozan Tufan
, İrfan Can, Mesut Özil, Pelkas, Valencia
SİVASSPOR:
Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Uğur, Cofie, Hakan Arslan
, Fajr, Nınga, Gradel, Kayode
DENİZLİSPOR:
Abdulkadir, Muhammet Özkal, Leıssman, Sakıb, Dıskerud, Hasan
Ayaroğlu, Tusha, Dıskerud, Murawskı, Recep Niyaz, Rodallega
GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Emre Akbaba, Arda, Babel, Halil
Yedekler: Okan, Şener, Henry, Linnes, Kerem, Ömer, Luyindama, Mostafa, Emre Kılınç, Feghouli