Süper Lig'de şok ayrılık! Göztepe, Poko'nun sözleşmesini feshetti...

İzmir temsilcisi, Andre Poko'nun sözleşmesinin ağır şekilde ihlali neticesinde mukavelesinin haklı nedenle feshedildiğini duyurdu.

İşte Göztepe'nin yaptığı fesih açıklaması:

"Profesyonel futbolcumuz Andre Poko, kulübümüz ile yaptığı sözleşmenin imza tarihinden itibaren kamplara sürekli ve mazeretsiz olarak geç katılım sağlayarak birçok kez ciddi anlamda sözleşmesini ihlal etmiştir. Sezon başı kampına da 3 hafta geç gelmesinin ardından son olarak Gabon Milli Takımı'na davet edildiği için gittiği ülkesinden de geçerli bir mazeret sunmaksızın dönmemiştir.

Kamuoyunun ve camiamızın bilgisine sunarız."