Süper Lig'de son hafta heyecanı!

Süper Lig'de 2019-20 sezonunun bitmesine artık sayılı saatler kaldı. Bugün oynanancak 7 karşılaşmayla devam edecek olan 34. hafta, yarın oynanacak Kasımpaşa - Başakşehir maçı ile sona erecek. Küme düşenlerin ve Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takımların belli olacağı haftada birbirinden zorlu karşılaşmalar oynanacak.

25 Temmuz 2020 Cumartesi - 21:31 | Son Güncelleme : 25 07 2020 - 21:56
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Süper Lig'de Başakşehir'in şampiyonluğunu ilan ettiği geçtiğimiz hafta, Ankaragücü de lige veda eden ilk takım olmuştu. Bugün oynanacak karşılaşmalarla birlikte küme düşen diğer iki takım ve lig 2.'si ile 3.'sü belli olacak. 
 
 
FENERBAHÇE 1 - 0 RİZESPOR
38. Dk Emre Belözoğlu (Penaltı)
 
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Ozan, Emre, Rodrigues, Ferdi, Ömer Faruk, Allahyar
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Garmash, Oğuz Kağan, Abdullah, Boldrin, Tunay, Skoda
 
 
 
GENÇLERBİRLİĞİ 0 - 0 BEŞİKTAŞ
 
İLK 11'LER
GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç, Erdem, Arda, Flavio, Halil, Berat, Soner, Gökhan, Sio, Candeias, İlker
BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Vida, Roco, Rıdvan, Atiba, Elneny, Boyd, Diaby, N'Koudou, Güven.
 
 
KAYSERİSPOR 0 - 0 TRABZONSPOR
 
İLK 11'LER
Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Yasir, Campanharo, Hasan Hüseyin, Djedje, Henrique, Enver Cenk Şahin, Kravets
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth
 
 
 
GÖZTEPE 1 - 0 SİVASSPOR
31. Dk Napoleoni
 
İLK 11'LER
Göztepe: Göktuğ, Murat, Borges, Atınç, Berkan, Yalçın, Soner, Mossoro, Halil, Tripic, Napoleoni
Sivasspor: Samassa, Barış, Appindangoye, Caner, Uğur, Erdoğan, Hakan, Cofie, Mert Hakan, Emre, Kone
 
 
 
DENİZLİSPOR 0 - 0 ANKARAGÜCÜ
 
İLK 11'LER
Denizlispor: Hüseyin, Zeki, Mustafa Yumlu, Oğuz, Bergdich, Sackey, Murawski, Recep, Aissati, Sacko, Rodallega
Ankaragücü: Korcan, Fatih, Milos, Kulusic, Cebrail, Lukasik, Sedat, Oscar Scarione, Michalak, Saba, Orgill
 
 
 
KONYASPOR 2 - 0 ALANYASPOR
20. Dk Alper Uludağ
27. Dk Marin Anicic
 
İLK 11'LER
Konyaspor: Ertuğrul, Ali, Seli, Anicic, Ferhat, Shengelia, Amir, Miya, Daci, Thuram, Bajic
Alanyaspor: Cenk, Kaan, Welinton, Lokman, Baiano, Musa, Salih, Onur, Emircan, Mustafa, Cisse
 
 
YENİ MALATYASPOR 1 - 0 GAZİANTEP FK
 
İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Murat, Mina, Hadebe, Hafez, Gökhan, Youssouf, Ahmed, Fofana, Umut, Kjartansson
Gaziantep FK: Haydar, Pawel, Djilobodji, Kana, Tosca, Morais, Andre Sousa, Jefferson, Güray, Maxim, Muhammet
 

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Etiketler: Süper Lig Küme düşme son hafta
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