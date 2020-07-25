Süper Lig'de son hafta heyecanı!

25 Temmuz 2020 Cumartesi - 21:31
| Son Güncelleme : 25 07 2020 - 21:56
Süper Lig'de Başakşehir
'in şampiyonluğunu ilan ettiği geçtiğimiz hafta, Ankaragücü de lige veda eden ilk takım olmuştu. Bugün oynanacak karşılaşmalarla birlikte küme düşen diğer iki takım ve lig 2.'si ile 3.'sü belli olacak.
38. Dk Emre Belözoğlu (Penaltı)
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Altay
, Dirar, Serdar, Falette, Hasan
Ali, Ozan, Emre, Rodrigues, Ferdi, Ömer Faruk, Allahyar
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Fernandes, Melnjak, Garmash, Oğuz Kağan, Abd
ullah, Boldrin, Tunay, Skoda
GENÇLERBİRLİĞİ 0 - 0 BEŞİKTAŞ
İLK 11'LER
GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç, Erdem, Arda, Flavio, Halil, Berat, Soner, Gökhan, Sio, Candeias, İlker
BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Vida, Roco, Rıdvan, Atiba, Elneny, Boyd, Diaby, N'Koudou, Güven.
İLK 11'LER
Kayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Yasir, Campanharo, Hasan Hüseyin, Djedje, Henrique, Enver Cenk Şahin, Kravets
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth
31. Dk Napoleoni
İLK 11'LER
Göztepe: Göktuğ, Murat, Borges, Atınç, Berkan, Yalçın, Soner, Mossoro, Halil, Tripic, Napoleoni
Sivasspor: Samassa, Barış, Appindangoye, Caner, Uğur, Erdoğan, Hakan, Cofie, Mert Hakan, Emre, Kone
DENİZLİSPOR 0 - 0 ANKARAGÜCÜ
İLK 11'LER
Denizlispor: Hüseyin, Zeki, Mustafa Yumlu
, Oğuz, Bergdich, Sackey, Murawski, Recep, Aissati, Sacko, Rodallega
Ankaragücü: Korcan, Fatih, Milos, Kulusic, Cebrail, Lukasik, Sedat, Oscar Scarione, Michalak, Saba, Orgill
KONYASPOR 2 - 0 ALANYASPOR
İLK 11'LER
Konyaspor: Ertuğrul, Ali, Seli, Anicic, Ferhat, Shengelia, Amir, Miya, Daci, Thuram, Bajic
Alanyaspor: Cenk, Kaan, Welinton, Lokman, Baiano, Musa, Salih, Onur, Emircan, Mustafa, Cisse
İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Murat, Mina, Hadebe, Hafez, Gökhan, Youssouf, Ahmed, Fofana, Umut, Kjartansson
Gaziantep FK: Haydar, Pawel, Djilobodji, Kana, Tosca, Morais, Andre Sousa, Jefferson, Güray, Maxim, Muhammet