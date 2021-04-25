Süper Lig'de yasadışı bahis skandalı! 3 futbolcu kadro dışı kaldı

Süper Lig takımlarından Gaziantep FK'ın kalecisi Günay Güvenç ve futbolcuları Bilal Başacıkoğlu ve Enver Cenk Şahin'in illegal bahis sitesinden Gaziantep FK - Kasımpaşa maçına Kasımpaşa 2 gol atar şeklinde bahis oynadığı iddia edildi.

Çıkan iddiaların ardından Gaziantep FK'da BB Erzurum spor maçı kamp kadrosuna kaleci Günay Güvenç, Bilal Başacıkoğlu ve Enver Cenk Şahin alınmadı.

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi de üç futbolcunun kadro dışı bırakıldığını doğrulayarak, "Bize de bir takım duyumlar geldi, kadro dışı bırakıp savunma istedik..Savunmaları gelince karar vereceğiz" dedi.

Konuyla ilgili olarak Başkan Mehmet Büyükekşi ile konuştuğunu ifade eden Günay Güvenç;" Koruma amaçlı Erzurum maçında oynamamamız ön görüldü. Başkanımız sonra zaten yargı önünde bunları ispatlar ve normal hayatımıza döneriz" dedi.

HER ŞEY NASIL BAŞLADI?

TV100'de yayınlanan "VAR Odası" programının yorumcularından Emre Bol, ""Gaziantep FK -Kasımpaşa maçı için Gaziantep FK oyuncularından 3 tanesi Kasımpaşa 2 gol atar oynamışlar. Maç kaç kaç bitti? 2-2. Kimse bana bir şey anlatmasın. Kasımpaşa; 2 gol atıyor mu? Atıyor. 198'er bin TL adam başı para kazanıyorlar. Yasa dışı bahis şirketi; bunların futbolcu olduğunu öğreniyor. "Size parayı vermiyorum" diyor. Bir tane çok büyük maç var. İki tane de küçük maç daha var. Araştırıyorum." iddiasında bulundu.

Emre Bol'un iddiasının ardından Günay Güvenç ve Enver Cenk Şahin açıklamalarda bulundu.

GÜNAY GÜVENÇ'İN AÇIKLAMALARI

Hayatım boyunca bahis gibi şeylerden uzak durdum. Arkadaş çevremi bile ona göre seçiyorum. Çevremde en iyi arkadaşım bile böyle iddia tarzı şeyleri söylemez çünkü benim karşı çıkacağımı bilir. Benim Emrullah adındaki arkadaşım evde bahis sitesine giriyor yani bu bildiğimiz o sitelerden değil. Emrullah benim menajerim değil can yoldaşım. Ve siteye girdiğinde tombala turnuvaları, tavla turnuvaları oluyor orada kendini eğlendirmek istiyor kendisi. Oradaki siteye giriyor sonra bunlar Emrullah'tan 10 bin tl para istiyor. Emrullah bana eğlenelim biraz diyor. Bende eğlen nolacak diyorum. Kendisi de zaten bana dedi zaten kazanacağımız bir şey yok. Öyle zaman geçeyim falan dedi.

EMRULLAH BENDEN PARA İSTEYİNCE

Sonra siteden canlı destekten yazıyor Emrullah param yattı mı sitedekilerde bu sitenin bir limiti var diyor. Arkadaşımda bana geliyor Günay bunların limiti varmış bana 10 bin TL destek olabilir misin. Bende istersen olurum diyorum. Sonra benim şahsi hesabımdan para gönderiyorum.

O gece Denizbank 'ta bir sorun oluşuyor ve benim param arkadaşın hesabına düşmüyor askıya alınıyor. Sonra ben kendi şahsi hesabımdan bahis sitesine para yatırıyorum. Ondan sonra bunlar benim ismi görünce dolandırma moduna giriyorlar ama ben o zamana kadar hiç bişeyin farkında değilim. Arkadaşın numarasını arıyorlar ve o da benim numaramı veriyor. Bende Emrullah'a çık bu işe girme paranı iade iste dedim. Siteden sonra bir limit var o limiti doldurmanız lazım diyorlar.

DOLANDIRDIKLARINI FARKETTİM AMA!