Süper Lig devleri karşı karşıya!

Orta saha transferinde Trabzonspor’un 1 numaralı hedefi Mohamed Elneny... Beşiktaş da Mısırlı yıldızı takımda tutmak istiyor fakat başarılı ön liberonun maddi beklentilerini Trabzonspor karşılıyor.

06 Ağustos 2020 Perşembe - 9:21
İLGİLİ HABERLER
Trabzonspor genç oyuncusu için gelen 15 milyon euroluk teklifi reddetti! Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Eddie Newton oldu Trabzonspor'dan Robert Prosinecki atağı Trabzonspor gözler Jose Sosa’ya çevrildi: Bizimle kal kaptan Sörloth yine damga vurdu!

Eddie Newton ile yola devam eden Trabzonspor’da artık tek gündem transfer... Bordo-Mavililer, eksik bölgelere takviye yapmak için çalışmalara çoktan başlamıştı. Öncelikle belirlenen mevkiler orta saha ve stoper. Yabancı olarak savunma hattı için Jemerson, Garay ve Ampadu gibi isimleri listesinde bulunduran Fırtına’nın 2. bölge için 1 numaralı hedefi Mohamed Elneny. İlk olarak menajerler tarafından Karadeniz ekibine önerilen Elneny’ye yönetim sıcak bakmıştı. Scout ekibinin yanı sıra Newton da olumlu rapor verdi. Elneny’nin en büyük artısı geçen sene Beşiktaş’ta kiralık oynadığı için Süper Ligi yakından tanıması ve istikrarlı performansı. Eddie Newton bu bölgeye güvenebileceği, tecrübeli bir ön libero istiyor.
 
 
 
 
Beşiktaş’ın işi zor
 
Elneny konusunda Beşiktaş’ın da ısrarı var. Ancak Siyah-Beyazlılar maddi şartları karşılamakta zorlanıyor. Geçen sezon dahi Mısırlı futbolcunun maaşını ödemekte sıkıntı çeken hatta FIFA’lık olmanın eşiğinden dönen Beşiktaş’a göre Trabzonspor avantajlı. Bordo- Mavililer, Elneny’ye 1.5 milyon Euro yıllık ücret vermeye hazır. Çünkü bu rakam, Ndiaye’nin ücretinin bile altında.
 
 
Ndiaye 2 milyon Euro...
 
Yarım sezon için 1 milyon Euro kazanan Ndiaye, kalması durumunda senelik 2 milyon Euro garanti ücret istiyordu. Fırtına, bu rakamın aşağısına Elneny’yi bitirecek. Bordo- Mavililer her ne kadar 1.5 milyon Euro’luk kaynak yaratabilecek olsa da pazarlıkları biraz daha sürdürüp rakamı aşağı çekme derdinde. 28 yaşındaki futbolcunun kiralanması konusunda bir yandan da Arsenal kulübü ile temaslar devam ediyor. (Fanatik)

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Trabzonspor Beşiktaş Mohamed Elneny Süper Lig transfer haberleri
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe'de Erol Bulut dönemi! Dikkat çeken tesadüf... Fenerbahçe'de Erol Bulut dönemi! Dikkat çeken tesadüf...
Fenerbahçe transfer bombalarını patlattı! Emre Belözoğlu arayıp hepsini bitirdi... Fenerbahçe transfer bombalarını patlattı! Emre Belözoğlu arayıp hepsini bitirdi... Arda Turan, Galatasaray'a imzayı attı! İşte ilk sözleriArda Turan, Galatasaray'a imzayı attı! İşte ilk sözleri "Tehdit aldım,kendimi öldürürüm dedim"
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.