Adana Demirspor ve Giresunspor Süper Lig'de

09 Mayıs 2021 Pazar - 21:57
| Son Güncelleme : 09 05 2021 - 22:47
TFF 1. Lig'in 34. ve son hafta aynı saatte başlayan üç karşılaşmayla sona erdi.
Haftaya lider giren Adana
Demirspor, deplasmanda Menemen
spor'u 4-1 mağlup ederek TFF 1. Lig'de şampiyonluk ipini göğüsledi. Mavi-Lacivertliler böylece 26 yıl sonra Süper Lig'e geri döndü.
Adana Demirspor, daha önce 1972-1973, 1986-1987, 1990-1991 ve 1993-1994 sezonlarında Süper Lig'e yükselmeyi başardı.
SAMET AYBABA'NIN ÜÇÜNCÜ ZAFERİ
Aynı puana sahip GZT Giresun
spor ise Tuzlaspor karşısında 2-1'lik skorla kazanarak Süper Lig'e doğrudan yükselen bir diğer takım oldu.
En son 1970-1971 sezonunda Süper Lig vizesi alan GZT Giresunspor
, 6 sezon mücadele ettiği Süper Lig'de 1976-1977'den beri yer almıyordu.
Futbolculuğu döneminde 1996-1997'de Kayserispor'la, 2005-2006'da Antalyaspor
'la Süper Lig'e çıkan GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, bu sefer teknik adamlık kariyerinde bunu başarmış oldu.
TFF 1. Lig'de alınan tüm sonuçlar ve puan durumu şu şekilde;
Balıkesirspor-Altınordu: 0-5
Ankaraspor-İstanbulspor: 0-2
Bursaspor-Ankara Keçiörengücü: 0-3
Altay-Bandırma: 4-3
Menemenspor 1 - 4 Adana Demirspor
Tuzlaspor 1 - 2 Giresunspor
PUAN DURUMU
1- Adana Demirspor: 70
2- Giresunspor: 70
6- Altınordu: 60
PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
Samsunspor - Altınordu
İstanbulspor - Altay