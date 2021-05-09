Adana Demirspor ve Giresunspor Süper Lig'de

TFF 1. Lig'in 34. ve son hafta aynı saatte başlayan üç karşılaşmayla sona erdi.

Adana Demirspor, daha önce 1972-1973, 1986-1987, 1990-1991 ve 1993-1994 sezonlarında Süper Lig'e yükselmeyi başardı.

SAMET AYBABA'NIN ÜÇÜNCÜ ZAFERİ

TFF 1. Lig'de alınan tüm sonuçlar ve puan durumu şu şekilde;

Balıkesirspor-Altınordu: 0-5

Ankaraspor-İstanbulspor: 0-2

Bursaspor-Ankara Keçiörengücü: 0-3

Altay-Bandırma: 4-3

Menemenspor 1 - 4 Adana Demirspor

Tuzlaspor 1 - 2 Giresunspor

Adanaspor 0 - 2 Samsun spor

PUAN DURUMU

1- Adana Demirspor: 70

2- Giresunspor: 70

6- Altınordu: 60

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Samsunspor - Altınordu

İstanbulspor - Altay