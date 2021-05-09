Adana Demirspor ve Giresunspor Süper Lig'de

TFF 1. Lig'de 34. ve son hafta maçında deplasmanda Menemenspor'u 4-1 mağlup eden Adana Demirspor, şampiyon olarak Süper Lig'e yükseldi. Diğer karışılaşmada ise Tuzlaspor'u 2-1 mağlup eden GZT Giresunspor, Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.

09 Mayıs 2021 Pazar - 21:57 | Son Güncelleme : 09 05 2021 - 22:47
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TFF 1. Lig'in 34. ve son hafta aynı saatte başlayan üç karşılaşmayla sona erdi.
 
Haftaya lider giren Adana Demirspor, deplasmanda Menemenspor'u 4-1 mağlup ederek TFF 1. Lig'de şampiyonluk ipini göğüsledi. Mavi-Lacivertliler böylece 26 yıl sonra Süper Lig'e geri döndü.
 
Adana Demirspor, daha önce 1972-1973, 1986-1987, 1990-1991 ve 1993-1994 sezonlarında Süper Lig'e yükselmeyi başardı.
 
SAMET AYBABA'NIN ÜÇÜNCÜ ZAFERİ
 
Süper Lig'den 1994-1995'ten beri uzakta kalan Adana Demirspor'da bu sezon 3. teknik direktör olarak çalışan Samet Aybaba, 1996-1997'de Kayserispor'u ve 2016-2017'de de Sivasspor'u Süper Lig'e taşıdı.
 
Aynı puana sahip GZT Giresunspor ise Tuzlaspor karşısında 2-1'lik skorla kazanarak Süper Lig'e doğrudan yükselen bir diğer takım oldu.
 
En son 1970-1971 sezonunda Süper Lig vizesi alan GZT Giresunspor, 6 sezon mücadele ettiği Süper Lig'de 1976-1977'den beri yer almıyordu.
 
Futbolculuğu döneminde 1996-1997'de Kayserispor'la, 2005-2006'da Antalyaspor'la Süper Lig'e çıkan GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, bu sefer teknik adamlık kariyerinde bunu başarmış oldu.
 
Son hafta öncesinde Akhisarspor, Ankaraspor ve Eskişehirspor TFF 1. Lig'e veda etmişti.
 
TFF 1. Lig'de alınan tüm sonuçlar ve puan durumu şu şekilde;
 
Balıkesirspor-Altınordu: 0-5
 
Ankaraspor-İstanbulspor: 0-2
 
Bursaspor-Ankara Keçiörengücü: 0-3
 
Altay-Bandırma: 4-3
 
Menemenspor 1 - 4 Adana Demirspor
 
Tuzlaspor 1 - 2 Giresunspor
 
Adanaspor 0 - 2 Samsunspor
 
PUAN DURUMU
 
1- Adana Demirspor: 70
 
2- Giresunspor: 70
 
 
 
5- Altay: 63
 
6- Altınordu: 60
 
PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
 
Samsunspor - Altınordu
 
İstanbulspor - Altay

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