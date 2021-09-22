Süper Lig'e damga vuran hareket! Erhan Çelenk gole giderken bir anda...

Dün Ç.Rizespor - Altay maçında gole giden Erhan Çelenk'in sakatlanan Baiano'yu görüp pozisyonu sonlandırması gündeme damga vurdu.

22 Eylül 2021 Çarşamba - 9:06
İLGİLİ HABERLER
1 ay önce Fenerbahçe'ye imza atan Burak Kapacak için Altay devrede 'Galatasaray parayı ödememek için bir bardak suda fırtına koparıyor' Yannick Bolasie Çaykur Rizespor'da Ç.Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan açıklaması! 'Şartları Galatasaray...' Markovic yeniden Süper Lig'e geliyor

Çaykur Rizespor-Altay maçında sahalarda ender rastlanan bir olay yaşandı. Altay forması giyen Erhan Çelenk, Çaykur Rizesporlu Fabricio ile kanatta ikili mücadele halinde iken Fabricio'nun adelesinin atıp yere düşmesiyle önündeki boşluk alandan gole gidebilecekken Erhan Çelenk durdu ve topu taça attı.
 
TRİBÜNLERDEN DESTEK!
 
Rizespor tribünlerinden Erhan'a destek geldi. Rakip takım taraftarları tarafından tebrik edilen tecrübeli oyuncuya, "Helal olsun sana, helal olsun şık şık" tezahüratları yapıldı.



Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: erhan çelen altay rize
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Sadece Türkiye'de değil Balotelli'nin Sergen Yalçın'a yaptığı 'beyin' hareketi Avrupa'da da gündem oldu Sadece Türkiye'de değil Balotelli'nin Sergen Yalçın'a yaptığı 'beyin' hareketi Avrupa'da da gündem oldu
1 ay önce Vitor Pereira onun yerine Berisha'yı almıştı! Fatih Terim yeni forvetini buldu Diagne'ye güle güle...1 ay önce Vitor Pereira onun yerine Berisha'yı almıştı! Fatih Terim yeni forvetini buldu Diagne'ye güle güle... Sergen Yalçın - Balotelli gerginliğinde son perde! 'Transferi ayarla, parayı kap, olmayınca dedikodu yap'Sergen Yalçın - Balotelli gerginliğinde son perde! 'Transferi ayarla, parayı kap, olmayınca dedikodu yap' Sergen Yalçın maçı bıraktı Stefan Kuntz sözleri olay yarattı! 'Yüzüme söylesin kıvırtmaya gerek yok!'Sergen Yalçın maçı bıraktı Stefan Kuntz sözleri olay yarattı! 'Yüzüme söylesin kıvırtmaya gerek yok!'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.