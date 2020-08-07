Süper Lig'e gelmek için hiçbir teklifi kabul etmiyor!

Kariyerini Lyon'da sürdüren Beşiktaş’ın eski oyuncularından Marcelo Guedes’in, yeniden Siyah- Beyazlı formayı giymesi için geri sayıma geçildi, müjdeli haberin bir an önce duyurulması umut ediliyor.

07 Ağustos 2020 Cuma - 9:39 | Son Güncelleme : 07 08 2020 - 9:43
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Lyon’la 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Marcelo, Beşiktaş ile Fransız temsilcisi arasındaki görüşmelerin bir an önce olumlu sonuçlanmasını beklerken, kendisine yapılan diğer teklifleri ise düşünmeden reddediyor.

Alınan bilgiye göre özellikle İngiltere Premier Ligi’nde bazı takımların, 33 yaşındaki savunma oyuncusunu kadrolarına katmak için harekete geçtikleri öğrenildi. Brezilyalı oyuncunun da, Premier Lig’in alt sıralarındaki takımlara gidip, küme düşmeme mücadelesi vermek istemediği, ailesinin de çok sevdiği Beşiktaş’a geri dönerek, yeniden şampiyonluklar yaşamanın hayalini kurduğu konuşuluyor. (Fanatik)

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