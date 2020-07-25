Süper lig'e veda eden son 2 takım belli oldu

25 Temmuz 2020 Cumartesi - 21:31
| Son Güncelleme : 25 07 2020 - 23:42
Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nün ardından küme düşen takımlar Hes
Kablo Kayserispor
ve BtcTurk Yeni Malatyaspor oldu.
Süper Lig'in 34. haftasında evinde Gaziantep
FK'ya 1-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor TFF 1. Lig'e düştü.
Kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor sahasında Trabzonspor
'a 2-1 kaybetti ve 2015-16 sezonunda çıktığı Süper Lig'e veda etti.
Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Konyaspor
'u 2-0'dan gelip 3-2 mağlup eden Alanyaspor ligi 5. sırada bitirdi. Bu sonucun ardından Galatasaray
ise Süper Lig'i 6. sırada tamamlamış oldu.
FENERBAHÇE 3 - 1 RİZESPOR (MAÇ SONUCU)
Stat: Ülker
Hakemler: Halis Özkahya, Mustafa Emre Eyisoy, Ekrem Kan
Fenerbahçe: Harun Tekin
, Dirar, Serdar Aziz, Falette, Hasan
Ali Kaldırım (Dk. 87 Emir Miray Köksal), Ozan Tufan
, Emre Belözoğlu (Dk. 64 Zajc), Ferdi Kadıoğlu, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 76 Emre Nasuh), Rodrigues (Dk. 77 Muhammed Gümüşkaya), Allahyar Sayyadmanesh
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziok, Talbi, Fernandes, Melnjak, Abd
ullah Durak, Oğuz Kaan Güçtekin (Dk. 71 Atakan Akkaynak), Tunay Torun
(Dk. 76 Alberk Koç), Boldrin, Garmash (Dk. 76 Sasse), Skoda
Goller: Dk. 39 Emre Belözoğlu (Penaltıdan), Dk. 60 Rodrigues, 90+8 Ozan Tufan (Fenerbahçe), Dk. 53 Skoda (Çaykur Rizespor)
Sarı kart: Dk. 17 Serdar Aziz (Fenerbahçe)
GENÇLERBİRLİĞİ 0 - 3 BEŞİKTAŞ (MAÇ SONUCU)
Stat: Eryaman
Gençlerbirliği: Ertaç Özbir (Dk. 46 Burak Çapkınoğlu), Erdem Özgenç (Dk. 60 Ahmet Oğuz), Arda Kızıldağ, Flavio, Halil İbrahim Pehlivan, Berat Ayberk Özdemir, Soner Dikmen
, Sio, Sami Gökhan Altıparmak (Dk. 46 Ayite), Daniel Candeias (Dk. 79 Rahmetullah Berişbek), İlker Karakaş
(Dk. 60 Seuntjens)
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Vida, Roco (Dk. 39 Necip Uysal), Rıdvan Yılmaz, Elneny, Hutchinson (Dk. 87 Kartal Kayra Yılmaz), Diaby, Boyd, Nkoudou (Dk. 83 Dorukhan Toköz), Güven Yalçın
Goller: Dk. 52 Hutchinson (Penaltıdan), Dk. 78 Diaby, Dk. 81 Elneny (Penaltıdan) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 10 Berat Ayberk Özdemir, Dk. 64 Sio (Gençlerbirliği), Dk. 32 Hutchinson, Dk. 41 Boyd, Dk. 88 Ersin Destanoğlu (Beşiktaş)
KAYSERİSPOR 1 - 2 TRABZONSPOR (MAÇ SONUCU)
Hes Kablo Kayserispor: Lung, Kvrzic (Dk. 81 Ömer Uzun), Sapunaru, Diego Angelo, Yasir Subaşı, Djedje, Hasan Hüseyin Acar, Enver Cenk Şahin (Dk. 62 Stum), Campanharo, Henrique, Kravets
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak (Dk. 46 Guilherme), Ndiaye (Dk. 79 Kamil Ahmet Çöreçi), Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban (Dk. 89 Bilal Başacıkoğlu), Sörloth
Goller: Dk. 63 Novak, Dk. 95+5 Sörloth (Trabzonspor), Dk. 86 Henrique (Penaltıdan) (Hes Kablo Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 8 Abdulkadir Parmak (Trabzonspor) Dk. 48 Enver Cenk Şahin, Dk. 50 Campanharo (Hes Kablo Kayserispor)
GÖZTEPE 3 - 1 SİVASSPOR (MAÇ SONUCU)
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Metin, Hakan Yemişken
Göztepe: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Borges, Atınç Nukan, Berkan Emir, Halil Akbunar, Yalçın Kayan (Dk. 83 Titi), Soner Aydoğdu
, Tripic (Dk. 85 Gassama), Mossoro (Dk. 74 Castro), Napoleoni
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Barış Yardımcı (Dk. 46 Fernando), Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi (Dk. 83 Camara), Erdoğan Yeşilyurt
, Cofie (Dk. 46 Skuletic), Hakan Arslan
(Dk. 68 Ziya Erdal), Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş, Kone (Dk. 69 Yasin Öztekin)
Goller: Dk. 31 Napoleoni (Penaltıdan), Dk. 55 Mossoro, Dk. 90 5 Berkan Emir (Penaltıdan) (Göztepe), Dk. 49 Fernando (Demir Grup Sivasspor)
Kırmızı kart: Dk. 65 Bülent Albayrak (Yardımcı antrenör) (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Barış Yardımcı, Dk. 65 Mert Hakan Yandaş, Dk. 86 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor), Dk. 51 Berkan Emir, Dk. 58 Yalçın Kayan, Dk. 86 Borges (Göztepe)
Sivasspor, üçüncülüğü İzmir'de bıraktı
Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda Göztepe'ye 3-1 mağlup olan Demir Grup Sivasspor, takipçisi Beşiktaş'ın Gençlerbirliği deplasmanında galip gelmesiyle sezonu dördüncü sırada bitirdi.
Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısını Stefano Napoleoni'nin golüyle 1-0 önde tamamlayan Göztepe karşısında Demir Grup Sivasspor ikinci yarının hemen başında Fernando Andrade ile beraberliği yakaladı. Daha sonra Marcio Mossoro ile 2-1 üstünlük kuran sarı-kırmızılı ekip, 90 5. dakikada Berkan Emir'le penaltıdan bir gol daha buldu ve müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.
Liderlikten dördüncülüğe kadar geriledi
Haftaya 60 puanla 3. sırada giren Demir Grup Sivasspor, takipçisi 59 puanlı Beşiktaş'ın deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etmesiyle dördüncü sıraya geriledi. 11. haftada liderlik koltuğuna oturan ve 9 hafta boyunca zirvede kalan Demir Grup Sivasspor, 20. haftada koltuğu Trabzonspor'a devretmişti. Sivas temsilcisi 27. haftadan beri 3. sırada yer alıyordu.
Göztepe aradan sonra ilk kez kazandı
Ligde en son 21. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden Göztepe, lige verilen aradan sonra çıktığı 8. maçında sahadan ilk kez 3 puanla ayrıldı. Göztepe, Demir Grup Sivasspor maçına kadar çıktığı 7 maçta 2 beraberlik ve 5 yenilgi almıştı.
Puanını 42'ye çıkaran Göztepe, bir maçı eksik 40 puanlı Kasımpaşa
'nın önünde kendisine 10. sırada yer buldu.
Napoleoni 100. maçında gol attı
2016-2017 sezonundan bu yana Türkiye'de forma giyen Napoleoni, Demir Grup Sivasspor maçıyla Süper Lig'deki 100. maçına çıktı. İlk yarıda takımını 1-0 öne geçiren gole imza atan İtalyan golcü, bu sezon ligdeki 6. golünü kaydetti.
Maç bittikten sonra kırmızı kart
Karşılaşmanın son bölümünde Demir Grup Sivassporlu Mert Hakan Yandaş ile Göztepe yedek kulübesi arasında kısa bir tartışma oldu.
Karşılaşma bittikten sonra iki takım futbolcuları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Daha sonra VAR'dan görüntüleri izleyen hakem Ali Şansalan, soyunma odasına giden Göztepe yedek kalecisi Eren Bilen'i oyun
alanına çağırdı ve kırmızı kart gösterdi.
DENİZLİSPOR 0 - 1 ANKARAGÜCÜ (MAÇ SONUCU)
Hakemler: Alper Ulusoy, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu
Yukatel Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Zeki Yavru
(Dk. 80 Lopes), Mustafa Yumlu
, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Sackey, Murawski, Recep Niyaz (Dk. 65 Olcay Şahan), Aissati, Sacko, Rodallega (Dk. 75 Estupinan)
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kulusic, Cebrail Karayel, Stanojevic, Fatih Tultak (D. 75 Rivas), Michalak (Dk. 62 Mahmut Akan), Lobjanidze (Dk. 86 Sıtkı Ferdi İmdat), Lukasik, Scarione (Dk. 85 İlhan Parlak
), Sedat Ağçay (Dk. 46 Ender Aygören), Orgill
Gol: Dk. 90+3 İlhan Parlak (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 71 Ender Aygören (MKE Ankaragücü), Dk. 84 Aissati, Dk. 90 2 Hüseyin Altıntaş (Yukatel Denizlispor)
KONYASPOR 2 - 3 ALANYASPOR (MAÇ SONUCU)
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
İttifak Holding Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Ali Turan, Selim Ay, Anicic, Ferhat Öztorun, Shengelia, Hadziahmetovic, Miya, Daci (Dk. 78 Uğur Demirok), Thuram, Alper Uludağ
Aytemiz Alanyaspor: Cenk Gönen, Baiano, Silva, Lokman Gör, Kaan Kanak, Musa Çağıran (Dk. 69 Siopis), Salih Uçan (Dk. 69 Ceyhun Gülselam), Onur Bulut (Dk. 36 Bakasetas), Mustafa Pektemek (Dk. 36 Efecan Karaca
), Emircan Altıntaş (Dk. 52 Fernandes), Cisse
Goller: Dk. 20 Alper Uludağ, Dk. 26 Anicic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 62 Fernandes, Dk. 79 Bakasetas, Dk. 86 Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 42 Ali Turan (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 78 Silva, Dk. 82 Bakasetas (Aytemiz Alanyaspor)
YENİ MALATYASPOR 0 - 1 GAZİANTEP FK (MAÇ SONUCU)
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Arda Kardeşler, Esat Sancaktar, Alpaslan Dedeş
BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Murat Yıldırım
, Mina, Hadebe, Hafez, Gökhan Töre, Ndayishimiye (Dk. 89 Yiğithan Güveli), Ahmed Ildiz (Dk. 68 Donald), Fofana (Dk. 60 Erkan Kaş), Kjartansson, Umut Bulut
Gaziantep FK: Haydar Yılmaz, Djilobodji (Dk. 78 Kubilay Aktaş), Kana Bıyık, Tosca, Sousa, Jefferson (Dk. 46 Kenan Özer), Olkowski, Maxim (Dk. 90 2 Mehmet Erdem
Uğurlu), Güray Vural (Dk. 46 Furkan Soyalp), Morais, Muhammet Demir
(Dk. 70 Muğdat Çelik)
Gol: Dk. 63 Djilobodji (Gaziantep FK)
Sarı kart: Dk. 49 Hafez (BtcTurk Yeni Malatyaspor)
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e veda etti
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de sezonu 32 puanla 16. sırada tamamlayarak küme düştü.
TFF 1. Lig'de 2016-2017 sezonunu ikinci sırada tamamlayarak tarihide ilk kez Süper Lig'de yükselen sarı-siyahlı ekip, üçüncü sezonunda küme düşme üzüntüsü yaşadı.
Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren ve ilk yarıdaki ofansif performansıyla dikkati çeken Malatya ekibi, ligin ikinci yarısında bu performansını sürdüremedi.
Sezonun ilk yarısında teknik direktör Sergen Yalçın ile çalışan sarı-siyahlılar, bu süreçte 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak devre arasına 24 puanla 8. sırada girdi. Sarı-siyahlılar, 17 maçta rakip fileleri 32 kez havalandırırken, kalesinde ise 22 gol gördü.
Ligin ilk yarısında başarılı bir grafik çizen BtcTurk Yeni Malatyaspor, sezonun ikinci yarısında ise kötü performans gösterdi.
Sezonun ikinci yarısında teknik direktör Kemal Özdeş ile çalışan ancak istediğini bulamayan sarı-siyahlılar, son olarak deneyimli teknik adam Hikmet Karaman
ile çalıştı. Malatya ekibi Karaman idaresinde çıktığı maçlardan da istediği sonuca ulaşamadı.
Sezonun ikinci yarısı sadece 8 puan toplayabilen Yeni Malatyaspor, 34. haftayı 32 puanla 16. sırada tamamlayarak küme düştü.