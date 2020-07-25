Süper lig'e veda eden son 2 takım belli oldu

Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nün ardından küme düşen takımlar Hes Kablo Kayserispor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor oldu.

25 Temmuz 2020 Cumartesi - 21:31 | Son Güncelleme : 25 07 2020 - 23:42
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Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nün ardından küme düşen takımlar Hes Kablo  Kayserispor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor oldu.
 
Süper Lig'in 34. haftasında evinde Gaziantep FK'ya 1-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor TFF 1. Lig'e düştü.
 
Kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor sahasında Trabzonspor'a 2-1 kaybetti ve 2015-16 sezonunda çıktığı Süper Lig'e veda etti. 
 
Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Konyaspor'u 2-0'dan gelip 3-2 mağlup eden Alanyaspor ligi 5. sırada bitirdi. Bu sonucun ardından Galatasaray ise Süper Lig'i 6. sırada tamamlamış oldu.
 
 
 
FENERBAHÇE 3 - 1 RİZESPOR (MAÇ SONUCU)
Stat: Ülker 
Hakemler: Halis Özkahya, Mustafa Emre Eyisoy, Ekrem Kan
Fenerbahçe: Harun Tekin, Dirar, Serdar Aziz, Falette, Hasan Ali  Kaldırım (Dk. 87 Emir Miray Köksal), Ozan Tufan, Emre Belözoğlu (Dk. 64 Zajc),  Ferdi Kadıoğlu, Ömer Faruk Beyaz (Dk. 76 Emre Nasuh), Rodrigues (Dk. 77 Muhammed  Gümüşkaya), Allahyar Sayyadmanesh
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziok, Talbi, Fernandes, Melnjak,  Abdullah Durak, Oğuz Kaan Güçtekin (Dk. 71 Atakan Akkaynak), Tunay Torun (Dk. 76  Alberk Koç), Boldrin, Garmash (Dk. 76 Sasse), Skoda
Goller: Dk. 39 Emre Belözoğlu (Penaltıdan), Dk. 60 Rodrigues, 90+8  Ozan Tufan (Fenerbahçe), Dk. 53 Skoda (Çaykur Rizespor)
Sarı kart: Dk. 17 Serdar Aziz (Fenerbahçe)
 
 
 
GENÇLERBİRLİĞİ 0 - 3 BEŞİKTAŞ (MAÇ SONUCU)
Stat: Eryaman 
Hakemler: Bahattin Şimşek, Kemal Yılmaz, Samet Çavuş
Gençlerbirliği: Ertaç Özbir (Dk. 46 Burak Çapkınoğlu), Erdem Özgenç  (Dk. 60 Ahmet Oğuz), Arda Kızıldağ, Flavio, Halil İbrahim Pehlivan, Berat Ayberk  Özdemir, Soner Dikmen, Sio, Sami Gökhan Altıparmak (Dk. 46 Ayite), Daniel  Candeias (Dk. 79 Rahmetullah Berişbek), İlker Karakaş (Dk. 60 Seuntjens)
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Vida, Roco (Dk. 39 Necip  Uysal), Rıdvan Yılmaz, Elneny, Hutchinson (Dk. 87 Kartal Kayra Yılmaz), Diaby,  Boyd, Nkoudou (Dk. 83 Dorukhan Toköz), Güven Yalçın
Goller: Dk. 52 Hutchinson (Penaltıdan), Dk. 78 Diaby, Dk. 81 Elneny  (Penaltıdan) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 10 Berat Ayberk Özdemir, Dk. 64 Sio  (Gençlerbirliği), Dk. 32 Hutchinson, Dk. 41 Boyd, Dk. 88 Ersin Destanoğlu  (Beşiktaş)
 
 
 
KAYSERİSPOR 1 - 2 TRABZONSPOR (MAÇ SONUCU)
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has 
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Hes Kablo Kayserispor: Lung, Kvrzic (Dk. 81 Ömer Uzun), Sapunaru,  Diego Angelo, Yasir Subaşı, Djedje, Hasan Hüseyin Acar, Enver Cenk Şahin (Dk. 62  Stum), Campanharo, Henrique, Kravets
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak,  Abdulkadir Parmak (Dk. 46 Guilherme), Ndiaye (Dk. 79 Kamil Ahmet Çöreçi), Sosa,  Abdülkadir Ömür, Ekuban (Dk. 89 Bilal Başacıkoğlu), Sörloth
Goller: Dk. 63 Novak, Dk. 95+5 Sörloth (Trabzonspor), Dk. 86 Henrique  (Penaltıdan) (Hes Kablo Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 8 Abdulkadir Parmak (Trabzonspor) Dk. 48 Enver Cenk  Şahin, Dk. 50 Campanharo (Hes Kablo Kayserispor)
 
 
 
GÖZTEPE 3 - 1 SİVASSPOR (MAÇ SONUCU)
Stat: Gürsel Aksel 
Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Metin, Hakan Yemişken
Göztepe: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Borges, Atınç Nukan, Berkan  Emir, Halil Akbunar, Yalçın Kayan (Dk. 83 Titi), Soner Aydoğdu, Tripic (Dk. 85  Gassama), Mossoro (Dk. 74 Castro), Napoleoni
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Barış Yardımcı (Dk. 46 Fernando),  Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi (Dk. 83 Camara), Erdoğan Yeşilyurt,  Cofie  (Dk. 46 Skuletic), Hakan Arslan (Dk. 68 Ziya Erdal), Emre Kılınç, Mert  Hakan Yandaş, Kone (Dk. 69 Yasin Öztekin)
Goller: Dk. 31 Napoleoni (Penaltıdan), Dk. 55 Mossoro, Dk. 90 5 Berkan  Emir (Penaltıdan) (Göztepe), Dk. 49 Fernando (Demir Grup Sivasspor)
Kırmızı kart: Dk. 65 Bülent Albayrak (Yardımcı antrenör) (Demir Grup  Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Barış Yardımcı, Dk. 65 Mert Hakan Yandaş, Dk. 86  Erdoğan Yeşilyurt  (Demir Grup Sivasspor), Dk. 51 Berkan Emir, Dk. 58 Yalçın  Kayan, Dk. 86 Borges (Göztepe)
 
Sivasspor, üçüncülüğü İzmir'de bıraktı
Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda Göztepe'ye  3-1 mağlup olan Demir Grup Sivasspor, takipçisi Beşiktaş'ın Gençlerbirliği  deplasmanında galip gelmesiyle sezonu dördüncü sırada bitirdi. 
 
Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısını Stefano  Napoleoni'nin golüyle 1-0 önde tamamlayan Göztepe karşısında Demir Grup Sivasspor  ikinci yarının hemen başında Fernando Andrade ile beraberliği yakaladı. Daha  sonra Marcio Mossoro ile 2-1 üstünlük kuran sarı-kırmızılı ekip, 90 5. dakikada  Berkan Emir'le penaltıdan bir gol daha buldu ve müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.
 
Liderlikten dördüncülüğe kadar geriledi
Haftaya 60 puanla 3. sırada giren Demir Grup Sivasspor, takipçisi 59  puanlı Beşiktaş'ın deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etmesiyle dördüncü  sıraya geriledi. 11. haftada liderlik koltuğuna oturan ve 9 hafta boyunca zirvede  kalan Demir Grup Sivasspor, 20. haftada koltuğu Trabzonspor'a devretmişti. Sivas  temsilcisi 27. haftadan beri 3. sırada yer alıyordu.
 
Göztepe aradan sonra ilk kez kazandı
Ligde en son 21. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup  eden Göztepe, lige verilen aradan sonra çıktığı 8. maçında sahadan ilk kez 3  puanla ayrıldı. Göztepe, Demir Grup Sivasspor maçına kadar çıktığı 7 maçta 2  beraberlik ve 5 yenilgi almıştı.
 
Puanını 42'ye çıkaran Göztepe, bir maçı eksik 40 puanlı Kasımpaşa'nın  önünde kendisine 10. sırada yer buldu.
 
Napoleoni 100. maçında gol attı
2016-2017 sezonundan bu yana Türkiye'de forma giyen Napoleoni, Demir  Grup Sivasspor maçıyla Süper Lig'deki 100. maçına çıktı. İlk yarıda takımını 1-0  öne geçiren gole imza atan İtalyan golcü, bu sezon ligdeki 6. golünü kaydetti.
 
Maç bittikten sonra kırmızı kart
Karşılaşmanın son bölümünde Demir Grup Sivassporlu Mert Hakan Yandaş  ile Göztepe yedek kulübesi arasında kısa bir tartışma oldu.
 
Karşılaşma bittikten sonra iki takım futbolcuları arasında kısa süreli  gerginlik yaşandı. Daha sonra VAR'dan görüntüleri izleyen hakem Ali Şansalan,  soyunma odasına giden Göztepe yedek kalecisi Eren Bilen'i oyun alanına çağırdı ve  kırmızı kart gösterdi.
 
 
 
 
DENİZLİSPOR 0 - 1 ANKARAGÜCÜ (MAÇ SONUCU)
Stat: Denizli Atatürk   
Hakemler: Alper Ulusoy, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu   
Yukatel Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Zeki Yavru (Dk. 80 Lopes),  Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Sackey, Murawski, Recep Niyaz (Dk. 65 Olcay  Şahan), Aissati, Sacko, Rodallega (Dk. 75 Estupinan)
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kulusic, Cebrail Karayel, Stanojevic,  Fatih Tultak (D. 75 Rivas), Michalak (Dk. 62 Mahmut Akan), Lobjanidze (Dk. 86  Sıtkı Ferdi İmdat), Lukasik, Scarione (Dk. 85 İlhan Parlak), Sedat Ağçay (Dk. 46  Ender Aygören), Orgill
Gol: Dk. 90+3 İlhan Parlak (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 71 Ender Aygören (MKE Ankaragücü), Dk. 84 Aissati,  Dk. 90 2 Hüseyin Altıntaş (Yukatel Denizlispor)
 
 
 
KONYASPOR 2 - 3 ALANYASPOR (MAÇ SONUCU)
Stat: Konya Büyükşehir Belediye 
Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Cem Satman, Mustafa Sönmez
İttifak Holding Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Ali Turan, Selim Ay,  Anicic, Ferhat Öztorun, Shengelia, Hadziahmetovic, Miya, Daci (Dk. 78 Uğur  Demirok), Thuram, Alper Uludağ
Aytemiz Alanyaspor: Cenk Gönen, Baiano, Silva, Lokman Gör, Kaan Kanak,  Musa Çağıran (Dk. 69 Siopis), Salih Uçan (Dk. 69 Ceyhun Gülselam), Onur Bulut  (Dk. 36 Bakasetas), Mustafa Pektemek (Dk. 36 Efecan Karaca), Emircan Altıntaş  (Dk. 52 Fernandes), Cisse
Goller: Dk. 20 Alper Uludağ, Dk. 26 Anicic (İttifak Holding  Konyaspor), Dk. 62 Fernandes, Dk. 79 Bakasetas, Dk. 86 Efecan Karaca (Aytemiz  Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 42 Ali Turan (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 78  Silva, Dk. 82 Bakasetas (Aytemiz Alanyaspor)
 
 
 
YENİ MALATYASPOR 0 - 1 GAZİANTEP FK (MAÇ SONUCU)
Stat: Yeni Malatya 
Hakemler: Arda Kardeşler, Esat Sancaktar, Alpaslan Dedeş
BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Murat Yıldırım, Mina, Hadebe,  Hafez, Gökhan Töre, Ndayishimiye (Dk. 89 Yiğithan Güveli), Ahmed Ildiz (Dk. 68  Donald), Fofana (Dk. 60 Erkan Kaş), Kjartansson, Umut Bulut
Gaziantep FK: Haydar Yılmaz, Djilobodji (Dk. 78 Kubilay Aktaş), Kana  Bıyık, Tosca, Sousa, Jefferson (Dk. 46 Kenan Özer), Olkowski, Maxim (Dk. 90 2  Mehmet Erdem Uğurlu), Güray Vural (Dk. 46 Furkan Soyalp), Morais, Muhammet Demir  (Dk. 70 Muğdat Çelik)
Gol: Dk. 63 Djilobodji (Gaziantep FK)
Sarı kart: Dk. 49 Hafez (BtcTurk Yeni Malatyaspor)
 
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e veda etti  
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de sezonu 32 puanla  16. sırada tamamlayarak küme düştü. 
 
TFF 1. Lig'de 2016-2017 sezonunu ikinci sırada tamamlayarak tarihide  ilk kez Süper Lig'de yükselen sarı-siyahlı ekip, üçüncü sezonunda küme düşme  üzüntüsü yaşadı.
 
Süper Lig'de üçüncü sezonunu geçiren ve ilk yarıdaki ofansif  performansıyla dikkati çeken Malatya ekibi, ligin ikinci yarısında bu  performansını sürdüremedi.
 
Sezonun ilk yarısında teknik direktör Sergen Yalçın ile çalışan  sarı-siyahlılar, bu süreçte 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak  devre arasına 24 puanla 8. sırada girdi. Sarı-siyahlılar, 17 maçta rakip fileleri  32 kez havalandırırken, kalesinde ise 22 gol gördü.
 
Ligin ilk yarısında başarılı bir grafik çizen BtcTurk Yeni  Malatyaspor, sezonun ikinci yarısında ise kötü performans gösterdi.
 
Sezonun ikinci yarısında teknik direktör Kemal Özdeş ile çalışan ancak  istediğini bulamayan sarı-siyahlılar, son olarak deneyimli teknik adam Hikmet  Karaman ile çalıştı. Malatya ekibi Karaman idaresinde çıktığı maçlardan da  istediği sonuca ulaşamadı.
 
Sezonun ikinci yarısı sadece 8 puan toplayabilen Yeni Malatyaspor, 34.  haftayı 32 puanla 16. sırada tamamlayarak küme düştü.
 

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