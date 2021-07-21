Süper Lig ekibi Ahmed Musa ile anlaştı

Kadrosunda Lucas Biglia, Fabio Borini gibi önemli isimleri bulunduran Fatih Karagümrük, bir yıldızı daha takıma katmaya hazırlanıyor.

TRT Spor 'un haberine göre; İstanbul temsilcisi, bonservisi elinde olan 28 yaşındaki hücum oyuncusu Ahmet Musa'nın transferini bitirdi.

Sol kanat, forvet ve sağ kanat bölgelerinde oynayabilen Musa'nın ismi Türkiye'den 3 büyüklerle de anılıyordu.