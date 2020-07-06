Süper Lig ekibi Göztepe'de sakatlık şoku! Serdar Gürler en az 6 ay yok

Göztepe'de Serdar Gürler şoku yaşanıyor. İzmir ekibinin geçen sezonun devre arasında İspanya La Liga 2 ekiplerinden Huesca'dan 1,5 sezonluğuna kiraladığı tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe maçında sakatlanmıştı.



Serdar Gürler'in çekilen MR'i sonucu sakatlığı netleşti. Milli futbolcunun sol diz ön çapraz bağ yırtığı tespit edildiği açıklandı. Serdar'ın en az 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.



Göztepe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



Fenerbahçe müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Serdar Gürler’in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol diz ön çapraz bağ yırtığı tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavi süreci başlamıştır.



Serdar Gürler’e geçmiş olsun diyor, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde aramıza dönmesini temenni ediyoruz.



Serdar açıkladı: 6 ay yokum...



Ne yazacağımı ne söylemek istediğimi inanın bilmiyorum üzgünüm en sevdiğim yerden en sevdiğim şeyden yeşil sahadan 6 ay uzak kalıcam ama her şeyde vardır bir hayır beterin beteri vardır bügünüme şükürler olsun arayan moral veren herkese çok teşekkür ederim beni tanıyanda bilir aynı azimle geri döneceğim Allahın izniyle yakında görüşmek üzere...

