Süper Lig ekibi Karagümrük'te yıldız oyuncu ile yollar ayrıldı!

Fatih Karagümrük kısa süre önce kadro dışı bıraktığı Emre Çolak'a yeni sözleşme teklifinde bulundu. 29 yaşındaki futbolcu yeni sözleşme teklifini kabul etmeyince karşılıklı anlaşarak fesih yoluna gitmeyi tercih ettiler. Resmi açıklama kısa süre içinde yapılacak.

09 Nisan 2021 Cuma - 16:32 | Son Güncelleme : 09 04 2021 - 16:38
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Galatasaray maçı öncesi iki oyuncusunun Covid-19 testi pozitif çıkan Fatih Karagümrük'te Emre Çolak ile anlaşılarak sözleşme fesih yoluna gidildi.
 
Fatih Karagümrük devre arasında kadrosuna kattığı Emre Çolak'ı kısa süre önce sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle kadro dışı bırakmıştı. İstanbul kulübü kadro dışı olmasına rağmen 29 yaşındaki orta saha oyuncusuna yeni sözleşme teklifinde bulundu. Emre Çolak ise yeni sözleşme teklifini kabul etmedi. Bunun üzerine Fatih Karagümrük Emre Çolak ile karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi fesih yaptı. 
 
Fatih Karagümrük'ten kısa süre içinde resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor. 
 
Emre Çolak Fatih Karagümrük formasıyla bu sezon 9 maçta süre almış 1 de asist yapmıştı. (Fanatik)
 

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Etiketler: Süper Lig Fatih Karagümrük Emre Çolak
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