Süper Lig ekibinde 6 korona vakası daha

15 Ekim 2020 Perşembe - 13:31
Hatayspor'dan 6 futbolcuda koronavirüs testi pozitif çıktı. Süper Lig ekibi Hatayspor
daha önce 3 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Güney ekibi yeni bir açıklama yaptı ve sayının 6'ya yükseldiğini paylaştı.
İşte Hatayspor'un açıklaması...
Takımımıza yapılan COVID-19 testlerinde 3 futbolcumuzun daha test sonuçları pozitif çıkmıştır. Erzurumspor
maçı öncesi toplam 6 futbolcumuzun COVID-19 test sonucu pozitif olmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.