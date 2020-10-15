Süper Lig ekibinde 6 korona vakası daha

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da coronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 6 oldu.

15 Ekim 2020 Perşembe - 13:31
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Hatayspor'dan 6 futbolcuda koronavirüs testi pozitif çıktı. Süper Lig ekibi Hatayspor daha önce 3 futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Güney ekibi yeni bir açıklama yaptı ve sayının 6'ya yükseldiğini paylaştı.
 
İşte Hatayspor'un açıklaması...
 
 
Takımımıza yapılan COVID-19 testlerinde 3 futbolcumuzun daha test sonuçları pozitif çıkmıştır. Erzurumspor maçı öncesi toplam 6 futbolcumuzun COVID-19 test sonucu pozitif olmuştur.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 

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Etiketler: hatayspor koronavirüs
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