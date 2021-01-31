Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! Görevi bıraktı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mustafa Kaplan, 22. hafta müsabakasında Fraport TAV Antalyaspor'a sahalarında 1-0 yenilmelerinin ardından görevini bıraktığını açıkladı.

31 Ocak 2021 Pazar - 18:32 | Son Güncelleme : 31 01 2021 - 18:41
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Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Kaplan,  maçla ilgili yorum yapmak istemediğini belirtti.
 
Kötü bir gidişatın olduğunu aktaran Kaplan, "Kulüpte uzun yıllar  çalıştık. Hem rahmetli (İlhan Cavcav) başkanla hem de Murat (Cavcav) başkanla.  Kulübümüzün önünü açmak istiyoruz. Bir karar aldık ama daha başkanla görüşmedik.  Biz teknik kadro olarak bugün itibarıyla ayrılıyoruz. Kulübün önünü açmamız  lazım. Hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
 

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