Süper Lig ekibinde şok! Babacar kalp spazmı geçirdi, hastaneye kaldırıldı!

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Burdur'daki kamp çalışmalarının üçüncü gününde forvet oyuncusu Khouma Babacar'da antrenman öncesinde göğüs ağrısı şikayeti belirdi.



Kulüp doktoruyla birlikte Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen yıldız golcünün yapılan ilk tetkikleri sonucunda kalp spazmı geçirdiği tespit edildi. Khouma Babacar'ın tedavisi için Alanya'ya sevk edileceği öğrenildi.



Alanyaspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:



"Burdur kampında bu sabah rahatsızlanan futbolcumuz Khouma Babacar’ın Burdur Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk tetkikleri sonucunda kalp spazmı geçirdiği tespit edilmiştir. Futbolcumuzun ileri tetkikleri ve tedavisi Kulüp Doktorumuz İsmail Yetkin gözetiminde, Özel Alanya Anadolu Hastanesi’nde yapılacaktır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."



Babacar geçen sezon Alanyaspor formasıyla 12 gol, 1 asistlik performans sergiledi.



Süper Lig kulüplerinden geçmiş olsun mesajı



Süper Lig kulüpleri Alanyaspor'un golcüsü için geçmiş olsun mesajı yayınladı.



Fenerbahçe Kulübü: "Aytemiz Alanyaspor’un Burdur kampında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yapılan ilk tetkikler sonucu kalp spazmı geçirdiği tespit edilen Khouma Babacar’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz."



Beşiktaş Kulübü: "Geçmiş olsun Khouma Babacar. Bir an önce sağlığına kavuşmanı diliyoruz."



Alanyaspor Kulübü: "Alanyasporlu Khouma Babacar’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz."