Süper Lig ekibinde şok! Babacar kalp spazmı geçirdi, hastaneye kaldırıldı!

Alanyaspor'da bu sabah rahatsızlanan yıldız golcü Khouma Babacar hastaneye kaldırıldı. Babacar'ın kalp spazmı geçirdiği tespit edildi.

08 Temmuz 2021 Perşembe - 11:33
İLGİLİ HABERLER
Emre Akbaba'dan sonra Alanyaspor'dan bir transfer daha Alanyaspor'da 8 ayrılık birden Tzavellas adım adım AEK'ya... Çağdaş Atan Salih Uçan ve Caulker bombasını patlattı! Yeni adresleri... 'Kural hatası' toplantısında Serdar Tatlı ile Selim Soydan arasında tartışma

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Burdur'daki kamp çalışmalarının üçüncü gününde forvet oyuncusu Khouma Babacar'da antrenman öncesinde göğüs ağrısı şikayeti belirdi.

Kulüp doktoruyla birlikte Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen yıldız golcünün yapılan ilk tetkikleri sonucunda kalp spazmı geçirdiği tespit edildi. Khouma Babacar'ın tedavisi için Alanya'ya sevk edileceği öğrenildi.

Alanyaspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Burdur kampında bu sabah rahatsızlanan futbolcumuz Khouma Babacar’ın Burdur Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk tetkikleri sonucunda kalp spazmı geçirdiği tespit edilmiştir. Futbolcumuzun ileri tetkikleri ve tedavisi Kulüp Doktorumuz İsmail Yetkin gözetiminde, Özel Alanya Anadolu Hastanesi’nde yapılacaktır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."

Babacar geçen sezon Alanyaspor formasıyla 12 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Süper Lig kulüplerinden geçmiş olsun mesajı

Süper Lig kulüpleri Alanyaspor'un golcüsü için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Fenerbahçe Kulübü: "Aytemiz Alanyaspor’un Burdur kampında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yapılan ilk tetkikler sonucu kalp spazmı geçirdiği tespit edilen Khouma Babacar’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz."

Beşiktaş Kulübü: "Geçmiş olsun Khouma Babacar. Bir an önce sağlığına kavuşmanı diliyoruz."

Alanyaspor Kulübü: "Alanyasporlu Khouma Babacar’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz."

 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Alanyaspor Khouma Babacar hastaneye kaldırıldı
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
EURO 2020 İngiltere-Danimarka maçı tarihe geçti! Uzatmalardaki penaltı kararı büyük tartışma yarattı EURO 2020 İngiltere-Danimarka maçı tarihe geçti! Uzatmalardaki penaltı kararı büyük tartışma yarattı
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi! 1+1 yıllık opsiyon kullanılmayınca Gökhan Gönül'ün yeni takımı... Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi! 1+1 yıllık opsiyon kullanılmayınca Gökhan Gönül'ün yeni takımı... Fenerbahçe'den 3 bomba birden! Mesut Özil de devrede!Fenerbahçe'den 3 bomba birden! Mesut Özil de devrede! Fenerbahçe'de Vitor Pereira geldi Volkan Demirel gidiyor mu?Fenerbahçe'de Vitor Pereira geldi Volkan Demirel gidiyor mu?
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.