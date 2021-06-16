Süper Lig ekiplerinin harcama limitleri belli oldu

Kulüp Lisans Kurulu, 16 Haziran 2021 tarihli toplantısında Süper Lig 2021-2022 Sezonu Takım Harcama Limitleri'ni belirledi. İşte o limitler...

16 Haziran 2021 Çarşamba - 20:17
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Süper Lig ekiplerinin 2021-2022 sezonundaki harcama limitleri belli oldu.
 
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 4 büyüklerin harcama limitleri şöyle;
 
546 milyon TL- Galatasaray
497 milyon TL- Fenerbahçe
386 milyon TL- Beşiktaş
274 milyon TL- Trabzonspor
 
Süper Lig takımlarının yeni sezon için lira bazında harcama limitleri şöyle:
 
Takımlar - Harcama Limiti - % Sapma Dahil Tutar
 
1.BEŞİKTAŞ - 309.158.217 - 386.447.771
 
2.GALATASARAY - 437.480.550 - 546.850.687
 
3.FENERBAHÇE - 397.640.264 - 497.050.330
 
4.TRABZONSPOR - 219.655.520 - 274.569.400
 
 5.DEMİR GRUP SİVASSPOR - 131.122.375 - 163.902.969
 
 6.ATAKAŞ HATAYSPOR - 146.975.555 - 183.719.443
 
 7.AYTEMİZ ALANYASPOR - 116.625.336 - 145.781.670
 
 8.FATİH KARAGÜMRÜK - 106.123.422 - 132.654.278
 
9.GAZİANTEP - 139.605.238 - 174.506.547
 
10.GÖZTEPE - 110.545.038 - 138.181.297
 
 11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - 92.003.321 - 115.004.151
 
 12.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - 156.356.325 - 195.445.406
 
 13.ÇAYKUR RİZESPOR - 186.906.816 - 233.633.520
 
 14.KASIMPAŞA - 90.113.696 - 112.642.119
 
 15.HELENEX YENİ MALATYASPOR - 92.272.842 - 115.341.052
 
 16.FRAPORT-TAV ANTALYASPOR - 90.995.854 - 113.744.817
 
 17.HES KABLO KAYSERİSPOR - 81.102.954 - 101.378.693
 
 18.ADANA DEMİRSPOR - 116.218.789 - 145.273.486
 
 19.GTZ GİRESUNSPOR - 116.218.789 - 145.273.486
 
 20.ALTAY - 116.218.789 - 145.273.486

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