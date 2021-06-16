Süper Lig ekiplerinin harcama limitleri belli oldu

16 Haziran 2021 Çarşamba - 20:17
Süper Lig ekiplerinin 2021-2022 sezonundaki harcama limitleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 4 büyüklerin harcama limitleri şöyle;
497 milyon TL- Fenerbahçe
Süper Lig takımlarının yeni sezon için lira bazında harcama limitleri şöyle:
Takımlar - Harcama Limiti - % Sapma Dahil Tutar
1.BEŞİKTAŞ - 309.158.217 - 386.447.771
2.GALATASARAY - 437.480.550 - 546.850.687
3.FENERBAHÇE - 397.640.264 - 497.050.330
4.TRABZONSPOR - 219.655.520 - 274.569.400
5.DEMİR GRUP SİVASSPOR
- 131.122.375 - 163.902.969
6.ATAKAŞ HATAYSPOR
- 146.975.555 - 183.719.443
7.AYTEMİZ ALANYASPOR - 116.625.336 - 145.781.670
8.FATİH KARAGÜMRÜK - 106.123.422 - 132.654.278
9.GAZİANTEP - 139.605.238 - 174.506.547
10.GÖZTEPE - 110.545.038 - 138.181.297
11.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
- 92.003.321 - 115.004.151
12.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - 156.356.325 - 195.445.406
13.ÇAYKUR RİZESPOR
- 186.906.816 - 233.633.520
14.KASIMPAŞA - 90.113.696 - 112.642.119
15.HELENEX YENİ MALATYASPOR - 92.272.842 - 115.341.052
18.ADANA DEMİRSPOR - 116.218.789 - 145.273.486
20.ALTAY - 116.218.789 - 145.273.486