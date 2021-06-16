Süper Lig ekiplerinin harcama limitleri belli oldu

Süper Lig ekiplerinin 2021-2022 sezonundaki harcama limitleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 4 büyüklerin harcama limitleri şöyle;

497 milyon TL- Fenerbahçe

Süper Lig takımlarının yeni sezon için lira bazında harcama limitleri şöyle:

Takımlar - Harcama Limiti - % Sapma Dahil Tutar

1.BEŞİKTAŞ - 309.158.217 - 386.447.771

2.GALATASARAY - 437.480.550 - 546.850.687

3.FENERBAHÇE - 397.640.264 - 497.050.330

4.TRABZONSPOR - 219.655.520 - 274.569.400

7.AYTEMİZ ALANYASPOR - 116.625.336 - 145.781.670

8.FATİH KARAGÜMRÜK - 106.123.422 - 132.654.278

9.GAZİANTEP - 139.605.238 - 174.506.547

10.GÖZTEPE - 110.545.038 - 138.181.297

12.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - 156.356.325 - 195.445.406

14.KASIMPAŞA - 90.113.696 - 112.642.119

15.HELENEX YENİ MALATYASPOR - 92.272.842 - 115.341.052

18.ADANA DEMİRSPOR - 116.218.789 - 145.273.486

20.ALTAY - 116.218.789 - 145.273.486