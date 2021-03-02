Süper Lig - Gaziantep: 2 - Gençlerbirliği: 1

Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.

02 Mart 2021 Salı - 17:17 | Son Güncelleme : 02 03 2021 - 17:56
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17. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Sağ taraftan ceza sahasına  ilerleyen Lima'nın çektiği şut kaleci Günay Güvenç'ten döndü. Ceza sahasında topu  önünde bulan Lima, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ancak ofsayt bayrağı  kalktı. Daha sonra hakem Bahattin Şimşek, gölü verdi: 0-1.
 
24. dakikada sağ kanattan ceza sahasına ilerleyen Lima'nın içeri  çıkarttığı pasla buluşan Furman'nın çektiği şut kale direğine yakın bir noktada  auta çıktı.
 
Karşılaşmanın ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona  erdi.
 
58. dakikada Gaziantep'te Mirallas kırmızı kart görerek oyun dıiı kaldı.
 
60. dakikada Kenan Özer mücadeleye eşitliği getiren golü attı. 1-1
 
79. dakikada Jefferson Gaziantep'i öne geçiren golü attı. 2-1
 
Stat: Gaziantep Kalyon 
 
Hakemler: Bahattin Şimşek, İlker Takpak, Deniz Caner Özaral
 
Gaziantep: Günay Güvenç, Olkowski, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Alin  Toşca, Güray Vural, Osama Rashid, Andre Sousa, Maxim, Mirallas, Dicko
 
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Ömürcan Artan,  Murat Yıldırım, Soner Dikmen, Piris da Motta, Candeias, Furman, Sefa Yılmaz,  Sandro Lima
 
Gol: Dk. 17 Sandro Lima (Gençlerbirliği)
 
Sarı Kart: Dk. 33 Sefa Yılmaz (Gençlerbirliği)
 

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Etiketler: Gaziantep Gençlerbirliği Süper Lig
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