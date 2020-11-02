Süper Lig'i sallıyor! 7 maçta 6 gol

Dün Kayserispor'a attığı golle kalitesini ispatlayan Loic Remy Süper Lig'i sallamaya devam ediyor.

02 Kasım 2020 Pazartesi - 9:02
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Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor kendi sahasında Kayserispor'u konuk etti. Ev sahibi ekip, 33. dakikada Loic Remy'nin attığı golle sahadan 3 puanla ayrıldı. Fransız futbolcu bu golle birlikte ligdeki gol sayısını da 6'ya yükseltti.
 
Çaykur Rizespor, Kayserispor'u Loic Remy'in attığı tek golle mağlup etti. Karadeniz temsilcisi ligin ilk 2 haftasında aldığı yenilgilerin ardından oynadığı 5 maçta 11 puan toplayarak çıkışa geçti. Kayserispor ise aldığı bu sonuçla birlikte ligde 6 maçta 4. kez mağlubiyet yaşadı. Sarı kırmızılı ekip topladığı 6 puanla ligde 17. sırada yer alıyor.
 
Yıldız golcü yaşadığı sakatlık nedeniy Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kapısından dönmüştü.
 
LOIC REMY'NİN SON YILLARDA SERGİLEDİĞİ PERFORMANS
 
Rizespor'un golcüsü Loic Remy de son 5 maçta attığı 6 golle takımı sırtladı. Fransız futbolcunun son yollarda sergilediği performans ise şu şekilde:
 
2014/15 - 29 maç 9 gol
2015/16 - 20 maç 3 gol
2016/17 - 8 maç gol yok
2017/18 - 24 maç 9 gol
2018/19 - 29 maç 7 gol
2019/20 - 30 maç 14 gol
2020/21 - 7 maç 6 gol
 

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Etiketler: remy rizespor
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