Süper Lig'in en iyi forvetini açıkladı

Gaziantep FK'yı 2-1 yenerek 5'te 5 yapan Beşiktaş 'ta sezonun flaş transferi Josef de Souza sosyal medyadan soru-cevap etkinliği yaptı.

Beşiktaş'ın Brezilya lı yıldızı Josef De Souza'nın soru-cevap etkinliğindeki cevapları şu şekilde:

Favori Türk yemeğin ne?

Baklava

Beşiktaş taraftarını özlüyor musun?

Tribün şovundan video atıp 'telefonunuzun sesi açın' yazdı.

Messi mi Ronaldo mu?

Ronaldo'ya hayranım çünkü çok hırslı ama Messi'yi de çok seviyorum çünkü yaptığı her şey çok doğal.

Hayatındaki en önemli 3 şey nedir?

Tanrı, ailem ve işim.

En büyük hayalin ne?

Şu anda takımımın şampiyon olmasını ve Boğaz'ın siyah - beyaza boyanmasını görmek

Sence kim şampiyon olacak?

Her gün şampiyonluk için çok çalışıyoruz ama beklememiz lazım. Adım adım gideceğiz. Sonucu hep beraber göreceğiz.

Süper Lig'deki en iyi orta saha sen misin?

Kendimi en iyi olarak görmüyorum ama en iyiler içinde olmak için çok çalışıyorum. Bence en iyisi Luiz Gustavo.

Beşiktaş'ta ne kadar kalacaksın?

(Parmaklarıyla)1-2-3-4-5 yapıp bilmiyorum imasında bulundu.

Milli takıma dönmek ister misin?

Hayallerimden birisi bu ama zor olduğunu biliyorum. Brezilya'da çok iyi orta saha oyuncuları var.

Atiba ile ilgili ne düşünüyorsun?

Onun gibi olmak için çalışıyorum. Şarap gibi...

Sence Süper Lig'deki en iyi forvet kim?

Bana göre Aboubakar.

Arabistan tecrüben nasıldı?

Daha iyi olabilirdi. Kulüp yönetimindeki olumsuzlukları görünce futbol oynama isteğimi kaybettim. Taraftarlara çok saygı duyuyorum çünkü onlar bunu hak etmiyor.

Türk hakemleri hakkında ne düşünüyorsun?

Onlar da bizim gibi insan, bazen hata yapabiliyorlar. Asıl problem bazı kulüplerin çok ses çıkararak kazanmak istemesi. Futbol her zaman sahada kazanılır ya da kaybedilir. Hakemlerin yaptıklarına saygım var.

Birlikte oynadığı en iyi 11?