Süper Lig - Kasımpaşa 1 - Trabzonspor 2

6. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Soner Aydoğdu , atağın yönünü attığı uzun pas ile sağa çevirdi. Topu kontrol eden Murat Paluli, ceza sahası sağ çaprazdan girer girmez çektiği şutta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı. 17. dakikada orta alanda Alanyaspor'dan Bareiro kafayla topu Kadzioru ile buluşturdu. Ceza sahası sağ çaprazına giren Kadzior'un şutunu kaleci kontrol etti. 21. dakikada Juanfran'ın pasıyla topla buluşan Bareiro, kalecinin de öne çıkmasını fırsat bilerek topu aşırtma bir vuruşla filelerle buluşturdu. Ancak gol, VAR kontrolü sonrası iptal oldu. 43. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan içeriye giren Halil Akbunar topu ön direğe ortaladı. Alanyasporlu futbolcu Fatih Aksoy 'un ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1 Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı. 73. dakikada Trabzonspor Bakasetas ile tekrar öne geçti. 1-2

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kerem Ersoy, Mustafa Savranlar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Marlon, Vitor Hugo, Edgar, Serkan Asan, Berat Özdemir, Abdulkadir Parmak, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny

Goller: Dk. 24 Djaniny (Trabzonspor), Dk. 39 Yusuf Erdoğan (Trabzonspor)

Sarı kart: Dk. 33 Hadergjonaj (Kasımpaşa)

Maçtan notlar

Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Trabzonspor, son maçına göre ilk 11'de tek değişiklikle sahada yer aldı.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, 27. haftada Fenerbahçe'ye 1-0 yenildikleri maçın kadrosunda bulunan oyunculardan Flavio da Silva'yı yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, Kasımpaşa karşısında bu futbolcunun yerine Abdulkadir Parmak'ı görevlendirdi.

Trabzonspor müsabakaya Uğurcan Çakır, Marlon Xavier, Vitor Hugo, Edgar le, Serkan Asan, Berat Özdemir, Abdulkadir Parmak, Caleb Ekuban, Anastasios Bakasetas, Anthony Nwakaeme ve Djaniny Samedo 11'i ile çıktı.

Bordo-mavili takımın yedek kulübesinde ise Flavio'nun yanı sıra Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini, Yusuf Sarı, Lewis Baker, Yunus Mallı, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç ve Benik Afobe oturdu.