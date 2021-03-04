Süper Lig - Kasımpaşa 1 - Trabzonspor 2

Süper Lig’in 28. haftasında zirve mücadelesi veren Trabzonspor Kasımpaşa'ya konuk oluyor.

04 Mart 2021 Perşembe - 15:14 | Son Güncelleme : 04 03 2021 - 17:35
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Süper Lig'in 28. haftasındaki Kasımpaşa-Trabzonspor  maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi.
 
 Kasımpaşa 1-1 Trabzonspor 
 
6. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Soner Aydoğdu,  atağın yönünü attığı uzun pas ile sağa çevirdi. Topu kontrol eden Murat Paluli,  ceza sahası sağ çaprazdan girer girmez çektiği şutta meşin yuvarlak yan ağlarda  kaldı.
 
17. dakikada orta alanda Alanyaspor'dan Bareiro kafayla  topu Kadzioru  ile buluşturdu. Ceza sahası sağ çaprazına giren Kadzior'un şutunu kaleci kontrol  etti.
 
21. dakikada Juanfran'ın pasıyla topla buluşan Bareiro, kalecinin de  öne çıkmasını fırsat bilerek topu aşırtma bir vuruşla filelerle buluşturdu. Ancak  gol, VAR kontrolü sonrası iptal oldu.
 
43. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan içeriye giren Halil  Akbunar topu ön direğe ortaladı. Alanyasporlu futbolcu Fatih Aksoy'un ters  vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
 
Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.
 
73. dakikada Trabzonspor Bakasetas ile tekrar öne geçti. 1-2
 
Stat: Recep Tayyip Erdoğan 
 
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kerem Ersoy, Mustafa Savranlar
 
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Tosic, Brecka, Haddadi,  Sadiku, Drinkwater, Hajradinovic, Bistrovic, Yusuf Erdoğan, Varga
 
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Marlon, Vitor Hugo, Edgar, Serkan Asan,  Berat Özdemir, Abdulkadir Parmak, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny
 
Goller: Dk. 24 Djaniny (Trabzonspor), Dk. 39 Yusuf Erdoğan  (Trabzonspor)
 
Sarı kart: Dk. 33 Hadergjonaj (Kasımpaşa)
 
Maçtan notlar
Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan  Trabzonspor, son maçına göre ilk 11'de tek değişiklikle sahada yer aldı. 
 
Bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, 27. haftada  Fenerbahçe'ye 1-0 yenildikleri maçın kadrosunda bulunan oyunculardan Flavio da  Silva'yı yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, Kasımpaşa karşısında bu futbolcunun  yerine Abdulkadir Parmak'ı görevlendirdi.
 
Trabzonspor müsabakaya Uğurcan Çakır, Marlon Xavier, Vitor Hugo, Edgar  le, Serkan Asan, Berat Özdemir, Abdulkadir Parmak, Caleb Ekuban, Anastasios  Bakasetas, Anthony Nwakaeme ve Djaniny Samedo 11'i ile çıktı.
 
Bordo-mavili takımın yedek kulübesinde ise Flavio'nun yanı sıra Erce  Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini, Yusuf Sarı, Lewis Baker, Yunus Mallı,  Atakan Gündüz, Faruk Can Genç ve Benik Afobe oturdu.
 
 

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Etiketler: Süper Lig Kasımpaşa Trabzonspor
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