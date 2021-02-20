Süper Lig - Kasımpaşa: 3 - Fatih Karagümrük: 2

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Kasımpaşa sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti.

20 Şubat 2021 Cumartesi - 14:37 | Son Güncelleme : 20 02 2021 - 16:31
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Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği  Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti.
 
4. dakikada Aytaç Kara kendi yarı alanından topun dibine girerek meşin  yuvarlağı rakip ceza sahasına gönderdi. Ceza sahası sol çapraza koşu yapan  Hodzic, meşin yuvarlağı kafayla kalecinin üzerinden aşırttı ancak Aykut Özer son  anda topu kornere çeldi.
 
7. dakikada Salibur soldan topu ceza sahasına kadar sürerek şutunu  çekti ancak kaleci Ertuğrul yerden soluna gelen meşin yuvarlağı yakaladı.
 
14. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Biglia'nın yarı alanın  ortalarından kullandığı serbest vuruşta, Roca topa kafayı vurdu ve meşin  yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 0-1
 
18. dakikada Koray'ın sağdan açtığı ortada defansın kafasından seken  top ceza sahası içi sol çaprazda Salibur'un önünde kaldı. Fransız oyuncunun  şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
 
20. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Bistrovic'in soldan  kullandığı kornerde Thelin topu kafayla ağlarla buluşturdu: 1-1
 
39. dakikada Thelin ile verkaç yapıp ceza sahasına giren Hodzic, iki  rakibinden sıyrılarak altıpas önünden şutunu çekti ancak top sol direğin dibinden  dışarı çıktı.
 
45+ 2. dakikada Bertolacci'nin yarı alanın ortasından gönderdiği pasta  Castro ceza sahası çizgisi üzerinde topu Salibur'un önüne indirdi. Bu oyuncunun  penaltı noktası üzerinden çektiği şutta meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere  gitti.
 
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
 
59. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hodzic, Sadiku'nun pasıyla soldan  çizgiye kadar indi ve ortasını yaptı. Altıpas önünde topla buluşan Yusuf Erdoğan,  önündeki rakibine rağmen meşin yuvarlağı sola çekerek ağlara gönderdi: 2-1
 
68. dakikada Kasımpaşa farkı ikiye çıkardı. Sağdan Bistrovic'in  pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Yusuf Erdoğan,  beklemeden şutunu çekti ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-1
 
80. dakikada Fatih Karagümrük farkı 1'e indirdi. Emre Çolak'ın soldan  açtığı ortada Castro topu kafayla ağlara gönderdi: 3-2
 
Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.
 
 
Stat: Recep Tayyip Erdoğan 
 
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen
 
Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Hadadi,  Aytaç Kara, Sadiku (Dk. 78 Doğucan Haspolat), Yusuf Erdoğan (Dk. 82 Anıl Koç),  Bistrovic, Hodzic (Dk. 82 Varga), Thelin (Dk. 90 1 Hasan Emre Yeşilyurt)
 
Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Koray Altınay, Roco, Campi, Balkovec,  Biglia (Dk. 71 Emre Çolak), Bertolacci, Ndao  (Dk. 81 Lens), Castro, Salibur (Dk.  62 Jimmy Durmaz), Ademi (Dk. 71 Sobiech)
 
Goller: Dk. 14 Roco, Dk. 80 Castro (Fatih Karagümrük), Dk. 20 Thelin,  Dk. 59 ve Dk. 68 Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa)
 
Sarı kartlar: Dk. 24 Bertolacci, Dk. 89 Koray Altınay (Fatih  Karagümrük), Dk. 74 Bistrovic (Kasımpaşa)
 

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Etiketler: Süper Lig Kasımpaşa Fatih Karagümrük
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