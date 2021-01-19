Süper Lig - Kayserispor: 2 - Başakşehir: 0 / Göztepe: 4 - Gençlerbirliği: 0

Süper Lig'de Başakşehir deplasmanda Kayserispor ile, Göztepe ise Gençerbirliği'yle karşı karşıya geliyor...

19 Ocak 2021 Salı - 15:51 | Son Güncelleme : 19 01 2021 - 17:42
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Kayserispor 2-0 Başakşehir
 
24. dakikada sol çaprazdan rakiplerini çalımlayarak ceza alanına giren  İrfan Can'ın, şutunda kaleci yerden gelen topu kontrol etmeyi başardı.
 
42. dakikada Kayserispor öne geçti. Campanharo'nun derinlemesine  savunmanın arkasına attığı pasa koşu yapan Alibec'in, ceza sahasına girer girmez  kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
 
 
45. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında, rakip yarı sahayı top  sürerek geçen Alibec'in sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak az  farkla auta gitti.
 
Karşılaşmanın ilk yarısı, Hes Kablo Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle  sona erdi.
 
77. dakikada Alibec kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. 2-0 
 
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has 
 
Hakemler: Serkan Tokat, İsmail Şencan, Yusuf Bozdoğan
 
Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kolovetsios, Sapunaru, Aziz  Eraltay, Kvrzic, Attamah, Campanharo, Lennon, Henrique, Avramovski, Alibec
 
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Ponck, Duarte, Hasan Ali  Kaldırım, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Aleksic, Deniz Türüç, Giuliano,  Demba Ba
 
Gol: Dk. 42 Alibec (Hes Kablo Kayserispor)
 


Göztepe 4-0 Gençlerbirliği

Karşılaşmanın 9. dakikada sol kanattan Berkan'ın yaptığı ortada ceza  sahası içinde Soner'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.
 
13. dakikada sol kanattan yapılan ortada İlker Karakaş'ın şutunda top  yandan auta gitti.
 
18. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında ceza alanı içindeki Cherif  Ndiaye'nin aktardığı topla buluşan Halil'in şutunda meşin yuvarlak kalecide  kaldı.
 
25. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Berkan'ın kullandığı köşe  atışında ön direkte Zulj kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0.
 
36. dakikada sağ çapraz pozisyondaki Halil Akbunar'ın şutunda kaleci  Nordfeldt meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.
 
45. dakikada Göztepe skoru 2-0'a getirdi. Sol kanattan Halil'in  ortasında ceza alanı içindeki Cherif Ndiaye yaptığı vuruşla topu ağlarla  buluşturdu: 2-0.
 
45+2. dakikada Göztepe farkı 3'e çıkardı. Piris da Motta'nın verdiği  geri pasta araya giren Halil Akbunar, ceza sahasına girdikten sonra kaleciyi de  çalımlayıp topu filelere gönderdi: 3-0.
 
Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörlük için prensip anlaşmasına  vardığı Ünal Karaman, müsabakayı tribünden takip etti.
 
Göztepe, ilk 45 dakikalık bölümü 3-0 galip tamamladı.
 
71. dakikada Halil Akbunar kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü attı. 4-0
 
 
Stat: Gürsel Aksel 
 
Hakemler: Burak Şeker, Mehmet Can Hanoğlu, Murat Engin Gözütok
 
Göztepe:  İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Mihojevic, Titi, Berkan  Emir, Halil Akbunar, Nwobodo, Soner Aydoğdu, Tripic, Zulj, Cherif Ndiaye
 
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Toure, Diego, Piris da Motta,  Halil İbrahim Pehlivan, Murat Yıldırım, Soner Dikmen, Polomat, Sami Gökhan  Altıparmak, İlker Karakaş)
 
Goller: Dk. 25 Zulj, Dk. 45 Cherif Ndiaye, Dk. 45 2 Halil Akbunar  (Göztepe)
 
Sarı kartlar: Dk. 14 Titi (Göztepe), Dk. 21 Murat Yıldırım, Dk. 22  Piris da Motta (Gençlerbirliği)
 

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Etiketler: Başakşehir Kayserispor Göztepe Gençerbirliği
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