Süper Lig - Kayserispor: 2 - Başakşehir: 0 / Göztepe: 4 - Gençlerbirliği: 0

24. dakikada sol çaprazdan rakiplerini çalımlayarak ceza alanına giren İrfan Can'ın, şutunda kaleci yerden gelen topu kontrol etmeyi başardı.
42. dakikada Kayserispor
öne geçti. Campanharo'nun derinlemesine savunmanın arkasına attığı pasa koşu yapan Alibec'in, ceza sahasına girer girmez kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
45. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında, rakip yarı sahayı top sürerek geçen Alibec'in sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Hes
Kablo Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
77. dakikada Alibec kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. 2-0
Hakemler: Serkan Tokat
, İsmail Şencan, Yusuf Bozdoğan
Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kolovetsios, Sapunaru, Aziz Eraltay, Kvrzic, Attamah, Campanharo, Lennon, Henrique, Avramovski, Alibec
Medipol Başakşehir
: Mert Günok, Rafael, Ponck, Duarte, Hasan
Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Aleksic, Deniz Türüç, Giuliano, Demba Ba
Gol: Dk. 42 Alibec (Hes Kablo Kayserispor)
Göztepe 4-0 Gençlerbirliği
Karşılaşmanın 9. dakikada sol kanattan Berkan'ın yaptığı ortada ceza sahası içinde Soner'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.
13. dakikada sol kanattan yapılan ortada İlker Karakaş
'ın şutunda top yandan auta gitti.
18. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında ceza alanı içindeki Cherif Ndiaye'nin aktardığı topla buluşan Halil'in şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
25. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Berkan'ın kullandığı köşe atışında ön direkte Zulj kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0.
36. dakikada sağ çapraz pozisyondaki Halil Akbunar'ın şutunda kaleci Nordfeldt meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.
45. dakikada Göztepe skoru 2-0'a getirdi. Sol kanattan Halil'in ortasında ceza alanı içindeki Cherif Ndiaye yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.
45+2. dakikada Göztepe farkı 3'e çıkardı. Piris da Motta'nın verdiği geri pasta araya giren Halil Akbunar, ceza sahasına girdikten sonra kaleciyi de çalımlayıp topu filelere gönderdi: 3-0.
Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörlük için prensip anlaşmasına vardığı Ünal Karaman
, müsabakayı tribünden takip etti.
Göztepe, ilk 45 dakikalık bölümü 3-0 galip tamamladı.
71. dakikada Halil Akbunar kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü attı. 4-0
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Burak Şeker, Mehmet Can Hanoğlu, Murat Engin Gözütok
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Mihojevic, Titi, Berkan Emir, Halil Akbunar, Nwobodo, Soner Aydoğdu
, Tripic, Zulj, Cherif Ndiaye
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Toure, Diego, Piris da Motta, Halil İbrahim Pehlivan, Murat Yıldırım
, Soner Dikmen
, Polomat, Sami Gökhan Altıparmak, İlker Karakaş)
Goller: Dk. 25 Zulj, Dk. 45 Cherif Ndiaye, Dk. 45 2 Halil Akbunar (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 14 Titi (Göztepe), Dk. 21 Murat Yıldırım, Dk. 22 Piris da Motta (Gençlerbirliği)